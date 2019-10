CEVI und Züpfe bereits zum 11. Mal

Vor elf Jahren hat die erste Austragung von Cevi und Züpfe, organisiert vom Cevi Derendingen, stattgefunden. Es geht dabei darum, dass vorgängig die Züpfen bestellt werden können und das Leiterteam und der Vorstand des Vereins in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Bäckerei Laube in Derendingen die Züpfen herstellen. Diese werden dann am Sonntagmorgen direkt aus dem Holzofen zu den Bestellenden nach Hause geliefert.

Bei der ersten Austragung 2009 war die ganze Aktion noch sehr überschaubar und es gab hauptsächlich Bestellungen aus Derendingen. Wer hätte damals gedacht, dass weitere 10 Austragungen folgen werden. Mittlerweile gibt es Bestellungen aus dem gesamten Wasseramt, Solothurn und Bellach. Jedes Jahr gehen mehr Zopfbestellungen ein und gleichsam haben sich - danker der Unterstützung der Bäckerei Laube - auch die Fähigkeiten des Leiterteams und des Vorstands entwickelt beim Flechten der Züpfen. Am 27. Oktober 2019 findet nun bereits das 11. Mal Cevi und Züpfe statt.

Bestellungen sind möglich bis Freitag, 25.10. über www.cevi-derendingen.ch