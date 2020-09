Cevi Nussbaumen erlöst Dornröschen aus dem 100-jährigen Schlaf

Es war einmal ein Prinz, der am Schnuppernachmittag der Cevi Nussbaumen mit der Hilfe vieler motivierter Kinder Dornröschen aus dem 100-jährigen Schlaf weckte. Dazu haben die Kinder gemeinsam einen Zaubertrank gebraut. Mit vollem Einsatz wurden Silbertaler verdient, um anschliessend bei Händlern im Wald verschiedene Zutaten zu erwerben. Besonders mutige Kinder konnten die letzte Zutat den Monstern auf dem Berg klauen. Als Dank für das Wecken offerierte Dornröschen allen ein Zvieri. Der Prinz und Dornröschen leben nun glücklich in ihrem Schloss und laden alle Kinder, die den Schnuppernachmittag verpasst haben, am nächsten Cevi-Samstag ein. Informationen zum Treffpunkt und zu Kontaktpersonen findet man unter www.jungschar-nussbaumen.ch