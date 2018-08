Bei sehr schönen aber dennoch sehr heissen Wetter fand in Zetzwil die traditionelle Bundesfeier am 1. August 2018 im Waldwerkhof Buholz statt. Organisiert wurde die Feier in diesem Jahr von den Moräneschränzer aus Zetzwil. Nach einem guten Steinpilz Risotto, Grilladen, Desserts und natürlich vielen Getränken spielte dann die Musikgesellschaft Zetzwil auf. Die Begrüssung übernahm Beat Heinzer (Vizeammann der Gemeinde Zetzwil). Nachdem alle gut gestärkt und durch die Musikgesellschaft eingestimmt waren gab es die Festrede. In diesem Jahr wurde sie von der Neubürgerin Aloisia Volmering aus Zetzwil gehalten. In ihrer Rede sprach sie einige Dinge an, die doch in der Schweiz ganz anders sind als in ihrem Geburtsland Deutschland. Mit dem Schweizerpsalm endete der offizielle Teile der Feier. Dennoch konnten man weiterhin in geselliger Runde weiterfeiern. Aufgrund der gossen Trockenheit musste allerdings der Lampionumzug und das Höhenfeuer ausfallen.