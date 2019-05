Am Mittwoch, 22. Mai 2019 war es soweit. Der erste von sechs Bücherwagen konnte dem Alters- und Pflegeheim St. Martin in Olten zur Verfügung gestellt werden. In einem kleinen und feierlichen Rahmen wurde den Anwesenden von einer der Initiantinnen, Nadia Frey, der Bücherwagen vorgestellt. Rund 30 Medien sind darauf zu finden und können ausgeliehen werden. Es wurde speziell darauf geachtet, für ältere Menschen gut leserliche Bücher mit viel Lokalkolorit einzukaufen. Jeder der sechs Bücherwagen ist mit der gleichen Anzahl Medien ausgestattet sie unterscheiden sich aber vom Inhalt her. Vorgesehen ist ein Wechsel der Medien, welcher voraussichtlich alle drei Monate stattfinden soll. Auf diese Weise werden die Seniorinnen und Senioren, welche nicht mehr so gut zu Fuss sind, mit immer wieder neuer Lektüre bedient. In den nächsten Wochen werden die weiteren Alters- und Pflegeheime in Olten sowie das Alterszentrum Marienheim in Wangen b. Olten mit je einem Bücherwagen bedient. Einmal im Monat ist ein Vorlesen geplant. Falls sich genügend Freiwillige finden, kann dieser Vorlesedienst auch ausgebaut werden. Interessierte Personen können sich bei Nathalie Mühlemann melden. senioren@gfvo.ch oder 079 653 19 62