4 neue Aargauer Crossmeister, ein neuer Aargauer Rekord von Jan Hochstrasser plus ein neuer Vereinsrekord von Tanja Bialek, ein egalisierter Vereinsrekord von Silvan Wicki, ein Hallensprint- und ein Festwirtschaftsdebüt sowie ein top organisierter Heimwettkampf in Aarau. Dies ist die hervorragende Bilanz eines sportlichen Samstags. Die Zusammenfassung und alle Resultate:

Cross AG/BE



Am Crosslauf auf der Aarauer Pferderennbahn starteten rund 160 Läuferinnen und Läufer, davon 18 BTV-Talente. Der Anlass, der zusammen mit dem TV Buchs organisiert wurde, ging reibungslos und glücklicherweise ohne Regen über die Bühne. Nebst zahlreichen anderen Helfern leistete die neue Festwirtschafts-Verantwortliche Claudia Berni einen tollen Einstand in ihrer neuen Aufgabe. Zudem verabschiedete sich Anaïs Röhler als frischgebackene Aargauermeisterin für ein Austauschsemester nach Australien. Wir wünschen dir viel Spass in Down-Under!



U10W 1.3km

1. Seidel Luana 5:50.65 min Aargauermeisterin!

4. Wolf Anouk 6:09.68 min

5. Huber Lina 6:10.86 min

6. Wolf Lynn 6:26.47 min

7. Gloor Elina 7:50.36 min



U12W 1.3km

3. Rosamilia Tiziana 5:11.80 min

7. Gloor Riana 5:32.49 min

12. Ellenberger Jessica 5:59.32 min

13. Herren Luna 6:03.10 min



U12M 2.4km

2. Ellenberger Lukas 10:37.37 min Aargauermeister!



U14M 2.4km

3. Gloor Robin 10:10.28 min

4. Denzler Elias 10:10.98 min

6. Miguel Ohara Motta 10:57.71 min



U16W 2.4km

11. Vombach Lena 10:21.54 min

20. Gloor Alisha 12:53.83 min



U18W 3.5km

4. Röhler Anaïs 14:25.52 min Aargauermeisterin!

5. Schön Katharina 14:46.93 min



U20M 4.6 km

4. Fricker Cyrill 16:51.20 min Aargauermeister!



Hier findet ihr Bilder zum Cross in unserer Bildergalerie!





Hallenmeeting Sindelfingen (DE)



In Sindelfingen vertraten 8 BTV-Athletinnen und -Athleten unseren Verein. Nebst den Nachwuchssprintern Sandro Kissling, Anna Archidiacono und Michelle Gloor qualifizierte sich auch Silvan Wicki im neuen BTV-Dress über 60m phänomenal für den A-Final. Dort egalisierte er in 6.86 sek sogleich den Vereinsrekord aus den Jahren 1996 und 2013 und lief die zweitbeste Zeit seiner Karriere. Er verfehlte seine PB nur um 1 Hunderstel! Ebenfalls knapp schrammte Sandro Kissling an seinem Vereinsrekord und seiner PB über 60m (7.35 sek) vom letzten Wochenende vorbei. Jan Hochstrasser, der nur aufgrund eines Anmeldefehlers für Basel startete, lief über 800m mit 1:50.08 min auf den overall zweiten Rang sowie Schweizer SB, Vereinsrekord und Aargauerrekord! Er distanziert damit den alten Rekord seines ehemaligen Trainers Martin Leiser aus dem Jahr 2005 um 1.16 Sekunden!



60m Vorläufe

Silvan Wicki 6.89 sek

Pin Wanheab 6.97 sek

Pascal Müller 7.02 sek

Sandro Kissling 7.37 sek (Vereinsrekord: 7.35 sek)

Julian Grädel 7.44 sek

Michelle Gloor 7.72 sek

Anna Archidiacono 7.97 sek



60m A-Final

Silvan Wicki 6.86 sek Vereinsrekord von 1996 und 2013 egalisiert!

Sandro Kissling 7.38 sek

Michelle Gloor 7.69 sek

Anna Archidiacono 7.92 sek PB!



60m B-Final

Pin Wanheab 6.96 sek

Pascal Müller 6.96 sek



200m

Sandro Kissling 24.17 sek

Michelle Gloor 25.91 sek



60m Hürden 0.838m Vorläufe

Anna Archidiacono 8.88 sek



60m Hürden 0.838m Final

Anna Archidiacono 8.99 sek U20-Kategoriensieg!



60m Hürden 1.067m Vorläufe

Julian Grädel 8.71 sek



60m Hürden 1.067m Final

Julian Grädel 8.88 sek



Weitsprung Männer

Julian Grädel 6.39 m (6,32 6,37 6,39 m)



800m Männer

Jan Hochstrasser 1:50,08 min Vereinsrekord und Aargauerrekord!





Tägimeeting Wettingen



Michele Archidiacono und Roger Haldimann machten bei ihrem Hallensprintdebüt über 50m eine gute Figur und kamen mit 6.62 sek zeitgleich ins Ziel. Zudem verbesserte unser Neuzugang Tanja Bialek den Vereinsrekord aus dem Jahre 2006 (8.33 sek) über 50m Hürden um 11 Hunderstel! Elisa Schmid verzeichnete bei ihrem Verletzungscomeback leider keine gültige Weite; bei allen 6 Versuchen war sie zu schnell unterwegs. Dafür gab es für Philip Salathe eine neue PB!



50m

Michele Archidiacono 6.63 sek / 6.66 sek

Roger Haldimann 6.63 sek / 6.71 sek

Joshua Lehner 6.43 sek / 6.40 sek PB!

Florian Kaufmann 6.49 sek / 6.43 sek PB!

Nicole Flury 7.11 sek PB!

Tanja Bialek 7.22 sek / 7.34 sek

Joana Fiore 7.10 sek PB! / 7.17 sek

Marion Okpala 7.27 sek



50m Hürden

Tanja Bialek 8.22 sek U18-Vereinsrekord! / 8.45 sek

Patrick Zutter 7.48 sek / 7.51 sek



Weitsprung

Philip Salathe 5.67m PB!

Patrick Kobler 6.05m



Dreisprung

Elisa Schmid (keine Resultate)



Ausblick: Die Hallensaison geht nächstes Wochenende munter weiter! Mit der Mehrkampf-SM in Magglingen folgt das erste Highlight der diesjährigen Hallensaison. Danach folgt am 10./11. Februar die Nachwuchs-Hallen-SM in St. Gallen und eine Woche später die Aktiv-Hallen-SM in Magglingen!