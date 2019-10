Brass Band Matzendorf hat fünf neue Ehrenmitglieder

An der diesjährigen BBM Gala im Sternensaal konnte die Brass Band Matzendorf (BBM) gleich fünf Personen zu neuen Ehrenmitglieder ernennen.

Kürzlich führte die Brass Band Matzendorf die alljährliche BBM Gala durch. An diesem vereinsinternen Anlass werden Ehrenmitglieder, Clubmitglieder, Behördenmitglieder, Sponsoren, Jubilare sowie Helferinnen und Helfer welche den Verein durchs Jahr tatkräftig unterstützen eingeladen. Eröffnet wurde der Abend im schön dekorierten Sternensaal mit einem kleinen Konzert der BBM. Nach einem gelungenen musikalischen Auftakt wurde durch die Mitglieder der BBM ein feines Nachtessen serviert.

Ein besonderer Höhepunkt dieses Abends waren die Ehrungen, gleich fünf neue Ehrenmitglieder wurden erkoren. Die beiden Aktivmitglieder Christian Brunner und Matthias Nützi wurden dieses Jahr an der Veteranenehrung in Aedermannsdorf für 25 Jahre aktives Musizieren geehrt und zu Kantonalen Veteranen ernannt. Für Ihren langjährigen Einsatz im Verein durften die Beiden die wohlverdiente Ehrenmitgliedschaft entgegennehmen. Monika Nussbaumer ist bei der BBM bestens bekannt für ihre charmanten und aufschlussreichen Konzertansagen. Seit vielen Jahren führt sie das Publikum gekonnt und mit spannenden Hintergrundinformationen durch die Konzertprogramme. Dolf Ackermann und Daniel Mohler sind seit längerer Zeit in der Küche anzutreffen, für Anlässe der BBM haben sie schon so manche Köstlichkeit zubereitet. Auch ausserhalb der Küche kann die BBM auf die Unterstützung der Beiden zählen. Als Dank für die grossartigen Dienste wurde Monika Nussbaumer, Dolf Ackermann und Daniel Mohler die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Bis Ende Jahr stehen noch einige Termine auf der BBM-Agenda. Am Samstag, 23. November startet die BBM am Schweizerischen Brass Band Wettbewerb in Montreux in der dritten Stärkeklasse. Eine Woche vorher, Sonntag, 17. November bestreitet sie ein Vorbereitungskonzert in Oberburg zusammen mit vier weiteren Brass Bands. Beginn 19.00 Uhr in der Mehrzweckhalle Oberburg. Schliesslich lädt die BBM schon jetzt zum traditionellen Weihnachtskonzert ein, wie jedes Jahr am Weihnachtstag, um 16.00 Uhr in der Kirche Matzendorf.

Text: Sabine Brunner

Foto: Benedikt Meister