BLF zu Besuch in der Kunstgalerie

In diesen aussergewöhnlichen Wochen und Monaten, welche wir wegen des Corona-Virus durchleben, musste auch der Bürgerlich Liberale Frauentreff auf zahlreiche Anlässe verzichten.

Umso mehr freuten sich die gut gelaunten Mitglieder an der Zusammenkunft vom 15. Oktober teilzunehmen, welche in der Kunstgalerie Bachlechner im Wiesenpark in Bergdietikon stattfand.

Mit viel Herzblut wird die Galerie, die mittlerweile in Fachkreisen hochgeschätzt wird, von Béatrice und Hanns Bachlechner seit 20 Jahren geleitet und gepflegt. Im Rahmen des Jubiläums stellen hier zur Zeit über 40 Künstler aus aller Welt ihre zeitgenössischen und angewandten Kunstwerke zum Verkauf aus.

Wegen des einsetzenden Regens konnte leider der Park mit den vielen grossen und kleinen Skulpturen nicht besichtigt werden. Dafür führte Frau Bachlechner die Gruppe durch die Galerieräumlichkeiten, fasste mit Bravour die Geschichte der Galerie zusammen und erläuterte deren Philosophie.

Anschliessend an die Besichtigung nahmen die Mitglieder Platz in der Besenbeiz. Hanns Bachlechner, begnadeter Koch, servierte allen einen wunderbaren, selbstgebackenen Apfelstrudel mit Vanillesauce und Kaffee.

Es war ein schöner, gemütlicher Nachmittag, den alle sehr genossen.