Birnel wird ausschliesslich aus Schweizer Mostbirnen hergestellt, die an imposanten Feldobstbäumen heranwachsen. Diese sind häufig einziger Lebensraum für einheimische Tiere, unter ihnen auch bedrohte Vogelarten. Birnel ist in der Küche vielseitig einsetzbar. Seine natürliche Süsse verfeinert Müesli, Gebäck und Milchshakes. Auch Grillmarinaden, Saucen, Fleisch- und Gemüsegerichte gewinnen dank Birnel das gewisse Etwas. Der Erlös kommt der Winterhilfe und dem Vogel- und Naturschutz zugute.

Der Vogel- und Naturschutzverein Wettingen verkauft dieses Naturprodukt in ½ kg und 1 kg Gläsern am Wettinger Wochenmarkt, Rathausplatz, Freitag, 18. Oktober, 7:30 – 11:00 Uhr.

Bei Fragen, oder wenn Sie den Wochenmarkt verpassen, wenden Sie sich an Frau Susanne Berz, 056 426 09 39 oder per Mail an Helen Suter: hesuter@bluewin.ch