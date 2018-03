In der Meisterschaft 2017/2018 der 1. Liga Region Nordschweiz ist der SV Birmenstorf mit zwei Mannschaften und in der 3. Liga mit einer Mannschaft angetreten. Das Ziel der Saison war es, sich in der 1. Liga mit beiden Mannschaften für die Schweizermeisterschaft im Juli zu qualifizieren. Birmenstorf 1 ist dies mit Bravour gelungen; keinen einzigen Satzpunkt hat das Team abgegeben und mit grossem Vorsprung grandios zum vierten Mal in Folge den Meistertitel verteidigt. Somit ist der amtierende Vizeschweizermeister direkt qualifiziert, um im Juli um den Meistertitel zu kämpfen. Birmenstorf 2 hat sich auf den hart umkämpften dritten Rang platziert und darf nach Widnau, um dort am Qualifikationsturnier hoffentlich einen der letzten Plätze für die Schweizermeisterschaft zu ergattern. Für Birmenstorf 3 war es die erste Meisterschaft. Trotz starken Gegnern, haben sie hart gekämpft und liessen sich nicht unterkriegen.

Birmenstorf kann somit auf eine erfolgreiche Saison und Meisterschaft zurückblicken, und freut sich auf den Höhepunkt im Sommer.