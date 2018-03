Nach einem guten Essen im Kulturraum des AGZ lauschten 25 Personen den spannenden Worten von Dr. Josef Zihlmann, der über 42 Jahre eine Kleintierpraxis in Dietikon leitete.

Er wuchs im Entlebuch, das sein Heimatort auch im Herzen blieb, in einer Familie als 3. jüngstes von 11 Kindern auf. Es ist für ihn immer noch unfassbar, dass ein kleiner Bauernhof eine so grosse Familie damals ernähren konnte.

Da er ein guter Schüler war und keine Aussicht auf Übernahme des Bauernhofes bestand, durfte er im Kollegium in Stans studieren. Im Dorf gab es damals noch kein Gymnasium. Eigentlich hätte er Kapuziner werden sollen. Dieser Weg galt als günstigste Ausbildungsmöglichkeit. Er wechselte dann aber an die Kantonsschule in Luzern. Die Naturheilkundekunde interessierte in sehr. Doch entschied er sich, nach der Matura Typus A für den Studiengang als Tierarzt an der Universität in Bern. Seine Dissertation zum Thema „ Lungenwurmseuche beim Rind“ erlangte hohe Aktualität. Die Prophylaxe zur Bekämpfung der Lungenwurmseuche hatte dann Jahre später durchschlagenden Erfolg. Im Seuchenbulletin war eine zu übernehmende Tierarztpraxis in Dietikon ausgeschrieben, die er dann Ende 1973 übernahm. Anfänglich war die Tierarztpraxis eine Gemischtpraxis. Mit der Zeit spezialisierte sich dann die Tierarztpraxis zur Kleintierpraxis.

Ruhestand kennt er nicht. Seit nun 5 Jahren ist er mit seinem Verein STARROMANIA e.V. in Rumänien in verschiedenen Tierschutzprojekten aktiv. Seine Frau unterstützt ihn optimal.

Mit seinem jetzigen Tierschutzeinsatz in Rumänien, wo er Mensch und Tier mit allen Kräften unterstützt, ist er sehr zufrieden. Es ist eine sinnvolle und erfüllende Arbeit, auch wenn Korruption und Mafia zum unberechenbaren Alltag dazugehören. Die Behörden, das ganze System in Rumänien funktionieren eben vielfach nicht wie hier. Das macht Vieles etwas aufreibend schwieriger, aber auch spannend. Doch Lösungen finden sich immer wieder.

Wir wünschen Josef Zihlmann weiterhin viel Erfolg bei seiner eminent wichtigen Aufgabe als Tierarzt im Bereiche Tierschutz in Rumänien

von Seniorenrat Dietikon



Elsbeth Preisig