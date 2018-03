pba. Kürzlich trafen sich die Ehemaligen der Kantonsschule Olten zur 4. ordentlichen Generalversammlung in der Kantonsschule Hardwald. Vorgängig konnten alle Inter-essierten den Präsentationen der Maturarbeiten beiwohnen und sich ein Bild über den aktuellen Ausbildungsstand der Schülerschaft machen. Nach einem kurzweiligen Apéro folgte im Cheminéeraum die Behandlung der statutarischen Punkte. Abgeschlossen wurde der gelungene Anlass, der von gut zwei Dutzend Mitgliedern besucht wurde, mit einem gemütlichen Mittagessen.

Nach den Präsentationen der diesjährigen Maturarbeiten und dem Apéro trafen sich die Mitglieder in aufgeräumter Stimmung zur Generalversammlung. Die Vereins-Co-Präsidenten, Esther Hüsler und Patrick Balz, führten flott durch die Versammlung. Die statutarischen Punkte konnten mehr oder weniger diskussionslos erledigt werden. In ihrem Jahresbericht blickten die Co-Präsidenten nochmals auf die wichtigsten Ereignisse des abgelaufenen Vereinsjahres zurück, dessen Höhepunkt eindeutig der Besuch der Trinkwasserversorgung der Stadt Olten war. Das traditionell gestaltete Jahresprogramm wurde ebenfalls einstimmig genehmigt. Im Budget sind – ebenso traditionell – die Maturpreise für die beste Matur und die besten Maturarbeiten, eine Samichlaus-Überraschung für die jüngsten Schüler und der Herbstausflug geplant. Es lässt auch Platz für die Unterstützung kultureller Anliegen der Schule. Statutengemäss sind auf Antrag auch Beiträge an Schulaktivitäten für finanziell schwächer gestellte Schülerinnen und Schüler möglich. Aktuelle Details zum Vereinsgeschehen und weitere Informationen zum Verein können laufend auf dessen Homepage unter www.ehemalig.ch in Erfahrung gebracht werden. Beitrittserklärungen sind unter der E-Mailadresse ehemalige@kantiolten.ch jederzeit möglich.

Im Vorstand gab es keine Änderungen. Damit hat der Vorstand folgendes Gesicht: Co-Präsidenten: Esther Hüsler und Patrick Balz, Olten; Vizepräsident: Thomas Fürst, Schönenwerd; Aktuar: Dr. Cyrill von Arx, Neuendorf; Kassier: Marc Kiener, Hägendorf; Vertreter Schule: André Schmid, Aarburg, und Ueli Trautweiler, Olten. Die Revisoren heissen: Eugenio Tura und Verena Keusch.

Beim abschliessenden gemütlichen Mittagessen im Restaurant Wartburg in Olten wurde weiter engagiert über das Gesehene und ehemalige Schulzeiten diskutiert.