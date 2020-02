Bericht Generalversammlung Turnverein Büren a/A 31. Januar 2020

Der Präsident Matthias Witschi konnte am 31. Januar im Rathaussaal in Büren 39 Turnerinnen und Turner begrüssen.

Bei den Mutationen gibt es keine Austritte zu verzeichnen, dafür konnte die Versammlung mit kräftigem Applaus Enya Scheurer, Biatriz Sampaio, Stefanie da Silva und Luca Salzmann in den Verein aufnehmen.

Die Abrechnung der Vereinsanlässe sowie die finanzielle Situation wurden von Silvan Helmers präsentiert. Sowohl die Jahresrechnung als auch das Budget wurden diskussionslos und einstimmig genehmigt.

Personelle Änderungen

Andreas Stotzer demissioniert als Vorstandsmitglied und gibt dadurch das Amt des Technischen Leiters ab. Dies wird nun von Lukas Kummer ausgeführt. Im Leiterteam der Aktiven ist er jedoch weiterhin tätig. Peter Siegenthaler hingegen tritt aus dem Leiterteam der Aktiven zurück. Im Jugi – Leiterteam bleibt er aber erhalten.

Anträge und Anlässe

Der Turnverein nimmt dieses Jahr neben dem Seeländischen Turnfest in Täuffelen auch an der Verbandsmeisterschaft vom TBOE und am Regionalturnfest Embrachertal teil. Bei der Verbandsmeisterschaft und dem Seeländischen Turnfest übernimmt der Turnverein die Kosten. Beim Regionalturnfest Embrachertal bezahlen die Turner und Turnerinnen die Kosten selber. Eine Ausnahme wird bei Schüler/innen und Lernenden gemacht, welche sich lediglich zur Hälfte beteiligen müssen.

Auch führt der Turnverein Büren a/A dieses Jahr zum dritten Mal den UBS Kids Cup durch. Dieser findet auf Grund von Feiertagen, Ferien und anderen Anlässen dieses Jahr rund einen Monat früher, am 18. April 2020, statt.

Weiter darf die Abendunterhaltung im November auch nicht fehlen. Diese findet vom 13. – 15. November statt.

Ehrungen und Verdankungen

Die Organisatoren der verschiedenen Vereinsanlässe durften ein Geschenk entgegen nehmen.

Für fleissigen Turnbesuch konnten dieses Jahr Ueli Siegenthaler, Enya Scheurer, Matthias Witschi, Stefanie da Silva, Peter Siegenthaler und Thomas Kehr ausgezeichnet werden.

Rico Flückiger wurde für 15-jährige Vereinszugehörigkeit zum Freimitglied ernannt. Andreas Stotzer wurde für seine Leistungen im Vorstand ebenfalls als Freimitglied ernannt. Er erhielt zum Dank eine Urkunde sowie einen Apfelbaum geschenkt.

Peter Siegenthaler wurde für seine zahlreichen Leistungen als Ehrenmitglied ernannt und erhielt nach der Laudatio mit kräftigem Applaus die Ehrenscheibe überreicht.

Nach diversen Informationen und Danksagungen konnte die Versammlung geschlossen werden. Anschliessend waren alle Anwesenden zu Hamme und Salat eingeladen.

Der Vorstand präsentiert sich folgendermassen:

Präsident: Matthias Witschi

Vize-Präsident: vakant

Technischer Leiter: Lukas Kummer

Vize-Technischer Leiter: vakant

Kassier/Buchhaltung: Silvan Helmers

Sekretärin: Lea Neuenschwander

Hauptverantwortlicher Jugendriege: Daniel Rickli

Beisitz: Jasmin Krebs

Beisitz/J+S Coach Tanja Schott

Funktionäre des Vorstands:

Fähnrich: Rolf Stotzer

Vize-Fähnrich: Benjamin Massa

Rechnungsrevisoren: Sandra Zurbrügg &

Silvia Neuenschwander

Redaktion Büretatze: Sandra Zurbrügg

Materialwart: Andrea Reist