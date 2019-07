Der Turnverein Würenlos organisiert zum elften Mal ein Plausch-Beachturnier im Schwimmbad Wiemel in Würenlos. Spannende Matches im Sand sowie eine gemütliche Stimmung mit Musik und einer Festwirtschaft warten auf die Teilnehmer und Fans!

Am Samstag, 10. August, kann von 9 bis 20 Uhr in den Kategorien «Profi» und «Plausch» Beachvolleyball gespielt werden. Neu findet die «Profi»-Kategorie Morgens und die «Plausch»-Kategorie Nachmittags statt, um die Wartezeiten zu verkürzen. In beiden Kategorien sind reine Damen-, Herren- oder gemischte Teams möglich.

Die «Plausch»-Kategorie ermöglicht auch wenig Volleyball-Erfahrenen die Teilnahme. Egal ob jung oder alt, der Spass steht in dieser Kategorie im Vordergrund. In der Kategorie «Profi» wird nach offiziellen Beachregeln gespielt – die Teilnehmenden sollten deshalb über etwas Beachvolleyball-Erfahrungen verfügen.

Wer bis zum Turnier zum Profi werden möchte, kann beim Spieltraining der Volleyballriege des TV Würenlos vorbeischauen. Diese trifft sich bei schönem Wetter jeweils am Dienstag und Freitag um 18 Uhr auf der Beachvolleyball-Anlage im Schwimmbad Wiemel in Würenlos.

In den letzten Jahren waren die Startplätze für das Turnier frühzeitig vergeben – darum lohnt sich eine sofortige Anmeldung. Der TV Würenlos freut sich auf zahlreiche Anmeldungen. Auch für Fans lohnt sich ein Besuch des Turniers: Nebst vielen spannenden Spielen sorgt eine gemütliche Festbeiz mit feinen Grilladen, Salaten und Kuchen sowie gekühlten Getränken für das leibliche Wohl.

Weitere Informationen zum Turnier und die Anmeldung unter: www.tvwwuerenlos.ch/beach.