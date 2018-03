Innerhalb dreier Tage haben die Jungs vom Veloclub Leibstadt eine grosse Menge Erdmaterial und Belag verbaut. Mit Bagger, Dumper und Vibroplatte wurden ganze Streckenabschnitte nicht nur in Stand gesetzt sondern gleich auch neu gestaltet. Für die Fahrer des VCL ist es wichtig, dass sie mit einer neuen Sprungfolge auch wieder neue Trainingsbedingungen vorfinden und mit neuer Motivation und viel Training auf der Heimstrecke in die neue Saison starten können.

Es waren aber nicht nur Fahrer vom Veloclub Leibstadt im Einsatz. Ein Profi-Streckenbauer der Flying Metal GmbH legte das Grundgerüst der Strecke mit dem Bagger und auch der Baggerführer der Waldburger Bau GmbH legte sich mächtig ins Zeug und baggerte was die Maschine hergab. Mit grobem Geschütz alleine, lässt sich eine solche Piste aber nicht bauen. Es braucht auch viele Hände an den Schaufeln und Rechen und auch einige starke Arme um die Vibroplatte, welche den Belag verdichtet, die steilen Rampen und Kurven hoch zu ziehen.

Nach so einem Tag im Einsatz auf dem Bikepark, spürt man am Abend und wohl auch noch am darauffolgenden Tag die Arme und Beine mehr als sonst aber auch dies ist ein gutes Training und es macht Spass zusammen mit den Jungs des VCL etwas umzusetzen worauf man stolz sein kann.

Damit sich der Belag richtig verfestigt und bereit ist für die ganze Saison, ist es nötig die Strecke einige Tage zu sperren. Aber ab Ende März ist sie wieder für alle Biker geöffnet. Die Nachwuchsfahrer vom Veloclub Leibstadt trainieren jeweils am Mittwochabend ab 18 Uhr unter fachkundiger Leitung ihrer Topfahrer. Interessierte können jederzeit und unverbindlich vorbei schauen und am Training teilnehmen.

Vorankündigung:

Am Samstag 24. März findet die grosse Velobörse auf dem Schulareal in Leibstadt statt. Wer noch ein Fahrrad oder Mountainbike sucht oder aber auch eines loswerden will, hat an diesem Tag die Gelegenheit dazu. Los geht’s um 10:30 Uhr und für Speis und Trank ist mit der Festwirtschaft vorgesorgt.

Mehr Informationen zur Velobörse und weitere Informationen zu Trainings und Ausfahrten findet man unter:

