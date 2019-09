Trotz mangelnder Effizienz vor dem gegnerischen Tor kann Basel einen deutlichen 6:1 Sieg gegen Floorball Uri einfahren.

Die Basler Überlegenheit war von Beginn weg spürbar. Es dauerte jedoch bis zur 12. Minute bis Bühler das Heimteam zum ersten Mal jubeln liess, nachdem zuvor mehrere hochkarätige Chancen ausgelassen wurden. In der 18. Minute folgte schliesslich innerhalb von zehn Sekunden der Doppelschlag, welcher das Skore auf den Pausenstand von 3:0 stellte.

Im zweiten Abschnitt traten die Urnerinnen deutlich organisierter auf. Dennoch waren es die Baslerinnen, welche nach knapp sieben Minuten das 4:0 bejubeln konnten. Nur kurz darauf durften sich dann die Gäste erstmals freuen, nachdem ein Querpass vor dem Tor seinen Weg durch mehrere Basler Beine fand und nur noch eingeschoben werden musste.

Im letzten Drittel tauchte Uri noch einige Male gefährlich vor dem Basler Tor auf. Etwas Zählbares schaute dabei aber nicht heraus. Dafür gelang es dem Heimteam, mit einem weiteren Doppelschlag den Sack zuzumachen und auf den Schlussstand von 6:1 zu erhöhen.

Das nächste Heimspiel der Baslerinnen findet am nächsten Sonntag um 15:30 Uhr in der Sandgrube in Basel statt. Gegnerinnen sind dann die Hot Chillis Rümlang-Regensdorf.

Unihockey Basel Regio - Floorball Uri 6:1 (3:0, 1:1, 2:0)

Sandgruben, Basel. 63 Zuschauer. SR Gerber/Winkler.

Tore: 12. J. Bühler (P. Mandatova) 1:0. 18. J. Bühler (N. Gerber) 2:0. 18. S. Kramer (T. Kissling) 3:0. 27. J. Kesälä (L. Mistri) 4:0. 29. N. Arnold (A. Barengo) 4:1. 52. T. Kissling 5:1. 53. N. Kramer (M. Gass) 6:1.

Strafen: keine Strafen. 1 mal 2 Minuten gegen Floorball Uri.

Liveticker