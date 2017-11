12 Spiele, 12 Siege! Die Herren von Basel Regio bleiben auch nach diesem Wochenende unangefochten an der Spitze der NLB. In der Sporthalle Sandgruben in Basel muss sich das viertplatzierte Fribourg mit 7:2 geschlagen geben. Am Sonntag kommt es dann in Tenero zu einem knappen 8:7 gegen Gordola.