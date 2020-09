Ausstellung mit Stahlskulpturen von Luke Zollinger und Bildern von YanYan

Vernissage: 20. September von 14:00 bis 16:00 Uhr im Gemeindehaus Birmenstorf

Bei Luke Zollingers Rad-Skulpturen muss das physikalische Zusammenspiel von Druck und Zug genau stimmen. Eine bestimmte Anzahl Stahlelemente wird erst durch das zuletzt eingesetzte Element stabil, und damit zum Objekt vereint. Keine einzige Verbindung ist dabei verlötet oder verschweisst.

Seit 20 Jahren lebt die in China geborene Künstlerin YanYan in der Schweiz. Sie studierte Malerei an der Yunnan Art University. Ihre Bilderserien drehen sich um Tierfamilien, ihre zweite Heimat Schweiz, Pflanzen- und Blumenbilder sowie Porzellan. Eine vielseitige Künstlerin mit viel Charme und Witz.

Künstlerische Würdigung: Dr. Rudolf Velhagen (Kunsthistoriker, Museen Aargau); Musikalische Umrahmung: Tenor Lex Solomon. Zur Einhaltung der Corona-Richtlinien empfiehlt der organisierende Kulturkreis Birmenstorf an der Vernissage das Tragen einer Gesichtsmaske.

Die Ausstellung dauert bis zum 20. März 2021 (Öffnungszeiten siehe Gemeindehaus Birmenstorf). Sonntags-Apéro am 8. November 2020 von 14:00-16:00 Uhr, gefolgt von einer Lesung um 16.00 Uhr von Andreas Neeser aus seinen beiden neuen Romanen «Wie wir gehen» und «Alpefisch».