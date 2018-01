Bei näherem Hinsehen fällt schnell auf, dass es immer wieder Spiele in den Online Casinos gibt, die ähnlich gestaltet sind, obwohl sie unterschiedlich wirken. Der Grund hierfür ist darin zu finden, dass nur die wenigsten Casinos im Internet die Software für die Spiele selbst entwickeln, sondern in der Regel auf Unternehmen zurück greifen, die sich auf die Entwicklung von Casino Software spezialisiert haben. Im Laufe der Jahre haben sich einige Unternehmen durchsetzen können, die die meisten großen und namhaften Online Casinos mit ihrer Software beliefern. Hierzu gehören Entwickler wie Microgaming, Net Entertainment, Playtech oder auch Play `n Go. In der Regel können sich die Spieler bereits auf der Homepage der jeweiligen Online Casinos darüber informieren, welche Software die Betreiber anbieten.

Die Bedeutung der Entwickler für die Online Casinos

Die Casino Spiele sind für die Glücksspiel Betreiber im Internet von größter Bedeutung. Softwareentwickler gibt es mittlerweile in großer Anzahl, so besteht beispielsweise in Deutschland, Österreiche und der Schweiz eine große Nachfrage nach Spielen von Novomatic oder Novoline sowie Merkur und das hat natürlich seinen Grund. Technisch befinden sich die Online Slots aus dem Hause dieser Anbieter auf dem neuesten Stand und erfüllen alle Anforderungen, die die Glücksspieler an moderne Spiele stellen. Die Grafiken diese Slot Automaten sind ein Blickfang und die Qualität des Sounds zieht die Spieler direkt in das Spielabenteuer. Außerdem wird von diesen Entwicklern eine große Palette von Spielen geboten, so dass es an Abwechslung nicht mangelt.

Die Aufgaben des Software Providers

Die Aufgabe des Software Entwicklers ist sehr umfangreich. Hier geht es nicht nur darum, die Casino Software zu programmieren, sondern die Software der Entwickler muss auch für verschiedene Betriebssysteme wie zum Beispiel Microsoft, Mac oder Linux) kompatibel sein und in der Regel gibt es auch zwei unterschiedliche Software Versionen. Bei der einen handelt es sich um die Download-Version, während es sich bei der anderen um die Flash Version, also die sofort spielbare Version handelt. Außerdem müssen die Spieler natürlich mit Hilfe eines zuverlässigen Zufallsgenerators geschützt werden.

Weiterhin sind die Ein- und Auszahlungsmethoden für die Online Casinos und für die Spieler von großer Wichtigkeit. In den Online Casinos geht es nicht selten um viel Geld, weshalb es in dieser Kategorie zu keinerlei Sicherheitslücken kommen darf. Schließlich sollte die Software in mehreren Sprachen zur Verfügung stehen, damit die Online Casinos die Möglichkeit haben, ihren Service weltweit anbieten zu können. Um die Sicherheit und die Zufriedenheit der Spieler garantieren zu können, beauftragen die Casino Betreiber in der Regel Unternehmen, die sich auf die Software für die Online Casinos spezialisiert haben.



Der Einfluss der Software auf ein Casino

Letztlich ist die Wahl des jeweiligen Online Casinos sowie die Wahl des Software Entwicklers natürlich abhängig vom Geschmack der Spieler. So bevorzugt eine Gruppe von Spielern besonders aufwändig gestaltete Slots mit progressiven Jackpots (eine Übersicht ist auf https://www.bewertungen.com zu finden), während sich eine andere Gruppe von Spielern lieber mit den Tischspielen unterhalten.

Die Spielsucht

Das Glücksspiel gibt es schon seit vielen Jahrhunderten und immer noch fühlen sich die Menschen hierzu hingezogen. Einige Spieler übertreiben es jedoch und entwickeln dann eine Abhängigkeit, die auch als Spielsucht bekannt ist. Hierbei handelt es sich um eine schwerwiegende Erkrankung, die ernst genommen werden sollte. Die Spielsucht entwickelt sich in der Regel in mehreren Phasen. Sobald sich der Spieler von seinem Umfeld absondert, ist die Spielsucht dann klar erkennbar.

Häufig entsteht die Sucht während einer Verlustphase, in der die Verluste verdrängt und nicht mehr offen erkannt werden können. Danach eskaliert die Sucht dann weiter, wenn sich die betroffenen Spieler keine Hilfe suchen und es kann zur kompletten Fixierung auf das Spielen kommen. Dies hängt dann eng mit der sogenannten Beschaffungskriminaltität zusammen.

Die klassischen Symptome der Spielsucht

Um eine Spielsucht zu erkennen, gibt es eine klassische Symptome, die das Forschungsinstitut für Glücksspiel und Wetten herausgefunden haben:

Die Spieler verbergen die Häufigkeit des Spielens sowie die Höhe der Beträge, die verspielt werden

Die Spieler können nicht mehr aufhören, wenn sie erst mit dem Spielen begonnen haben

Wird das zur Verfügung stehende Guthaben verloren, wollen die Spieler sofort wieder einzahlen, um die Verluste zurück zu gewinnen

Es stellen sich durch das Spielen finanzielle Schwierigkeiten ein, die Spieler geben mehr Geld aus, als sie sich leisten können

Freunde und Familie machen sich langsam Sorgen über das Spielverhalten

Der Ausweg aus der Spielsucht

Wer der Ansicht ist, zu den pathologischen Spielern zu gehören, sollte nicht zögern und sich Hilfe suchen. In einem ersten Schritt können sich die Betroffenen mit den anonymen Spielern in Verbindung setzen. Diese Institution wurde von Spielern für Spieler gegründet und kann mit weiteren Informationen und Kontaktadressen zur Seite stehen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass sich pathologische Spieler bei den Online Casinos sperren lassen. Hat ein Spieler den Verdacht, das Spielen nicht mehr unter Kontrolle zu haben, kann er sich entweder für eine gewisse Zeit oder für immer vom Spiel ausschließen lassen.