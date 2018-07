Seit der Mittagstisch vor zwei Jahren nicht mehr vom Elternverein Möriken-Wildegg sondern von der Schule angeboten wird, hat sich einiges im Elternverein verändert. Um diese Veränderungen nun auch sichtbar zu machen, hat sich der Verein für eine Namensänderung entschieden. Aus Elternverein Möriken-Wildegg wird FAMILIENVEREIN CHESTENBERG. Nicht nur Eltern, sondern alle Familienmitglieder welche in Möriken-Wildegg, Holderbank oder Brunegg wohnen oder dort zur Schule gehen, sollen sich angesprochen fühlen. Seit 1. Juli 2018 präsentiert sich der Familienverein Chestenberg mit diesem Namen, einem neuen, frischen Logo und einer erneuerten, zeitgemässen Homepage.

Der Familienverein organisiert weiterhin Kurse, Vorträge und Workshops zu aktuellen Erziehungsthemen. Im zweiten Halbjahr 2018 findet ein Nothelferkurs für Kleinkinder, ein Elternvortrag zum Thema „Wie lernen Kinder mit Geld umgehen“ und ein mfm-Kurs und Workshop für Mädchen über das Thema Pubertät statt.

Jeweils in der letzten Herbstferienwoche wird eine spannende und abwechslungsreiche FerienSpass-Woche für die daheimgebliebenen Schulkinder angeboten. Es lohnt sich, die Ferienwoche vom 15. - 20. Oktober 2018 frei zu halten.

Daneben engagiert sich der Familienverein bei Anlässen im Dorf. Unter anderem beim Spielnachmittag in Möriken (der nächste findet am 8. September 2018 statt) oder mit einem Kinderhort und Kuchenverkauf an der beliebten Kinderartikelbörse (nächste Börse in Möriken am 19. September 2018).

Neu wird der bisherige Mutter-Kind-Treff über den Familienverein geführt und ab neuem Schuljahr unter dem Namen „mini-treff“ angeboten. Jeweils am Donnerstagvormittag treffen sich Kleinkinder und ihre Bezugspersonen im Kirchgemeindehaus in Möriken zum gemeinsamen Spielen und Kennenlernen. Neugierige Kinder sind jederzeit herzlich willkommen!

Die Mitgliedschaft im Familienverein beträgt pro Familie und Schuljahr CHF 35.--. Mitglieder profitieren von Vergünstigungen bei den Angeboten. Familien mit kleinem Budget erhalten mit der KulturLegi einen Rabatt auf den Jahresbeitrag.

Der Vorstand des Familienvereins besteht zurzeit aus fünf hochmotivierten, engagierten Vorstandsfrauen und ist offen für Anregungen oder Ideen für weitere Angebote oder Kurse. Selbstverständlich sind Freiwillige, welche sich ebenfalls engagieren möchten, jederzeit herzlich willkommen!

Unsere Angebote und weitere aktuelle Informationen sind unter der neuen Homepage www.familienverein-chestenberg.ch aufgeschaltet.