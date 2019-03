Die Damen des BTV Aarau Volleyball haben sich gegen den Erstplatzierten der Gruppe D VBC Galina durchgesetzt und spielen jetzt im Playoff Final das Aargauer Derby gegen die Damen des VBC Kanti Baden.

Bereits in der Qualifikationsrunde standen sich die beiden Teams gegenüber. Die beiden Spiele gestalteten sich ausgeglichen und die Partien gingen jeweils knapp 3 : 2 an die Frauen aus Baden. Beide 1. Liga Mannschaften haben sich als Saisonziel den Aufstieg in die NLB vorgegeben. In den nächsten 2 Wochen wird sich zeigen, welches Team die Nase vorn hat und direkt den Aufstieg schafft. Am 17. März kämpfen die Eagles auswärts in Baden und am 23. März zu Hause in der Berufsschule bsa.

Die Aarauerinnen sind auf eure Unterstützung angewiesen um in diesen hartumkämpften und emotionalen Spielen bestehen zu können. Es fehlen weiterhin wichtige Spielerinnen verletzungsbedingt und eine starke Teamleistung, wie zuletzt im Playoff Halbfinal, wird der Schlüssel zum Erfolg sein.

17. März 15.00 Uhr Kantonsschule Baden

23. März 18.00 Uhr Berufsschule bsa Aarau