Auffahrtswanderung der Turngruppe Zufikon zur Linde von Linn

Eine motivierte Schar von 15 Personen fand sich am Auffahrtsmorgen auf dem Parkplatz der Schule Zufikon ein und wurde auf wenige Autos verteilt für die kurze Fahrt nach Brugg, dem Start- und Endpunkt der Wanderung. Sonniges Wetter war zwar angesagt, doch vorerst wurde im Dunst gewandert. So konnten wir beim ersten Aussichtspunkt nach einem kurzen Aufstieg im Wald nur gerade die Altstadt von Brugg bewundern. Weiter ging es bei angenehmer Temperatur durch den Wald und eine Symphonie in Grün, Vogelgezwitscher und würzigen Düften. Paradiesisch! Da gab es auch viel Zeit für Austausch miteinander und viel Lachen und Fröhlichkeit. Als wir schliesslich wieder offenes Land erreichten brach gerade die Sonne durch den Dunst und brachte die ganze wunderbare Szenerie so richtig zu Geltung. Und da zeigte sich auch die berühmte Linde von Linn in ihrer ganzen Pracht und wir alle bewunderten sie entsprechend.

Von nun an gings durch üppig blühende Wiesen und Felder bergab, immer mit Blick über das hügelige Land, Weinberge und die Habsburg in der Ferne. Bei einer Feuerstelle oberhalb Villnachern liessen wir es uns gut gehen beim Apéro, gespendet von Othmar, brieten unsere Würste und wurden von Bruno mit einem wunderbaren Dessert und zu guter Letzt mit Kaffee von Araceli verwöhnt. So, rundum zufrieden und gestärkt, machten wir uns wieder auf den Weg. Im Dorf Villnachern, wo wir erst die wunderbaren Blumengärten bewunderten, war dann noch Zeit für einen Kaffeehalt. Danach folgten wir der Aare entlang durch die vielfältige Auenlandschaft zurück nach Brugg und konnten ohne grosse Anstrengung einfach nur den wunderbaren, perfekten Frühlingstag geniessen.

Herzlichen Dank an unsere Wanderleiter Othmar und Margrit für die perfekte Routenwahl, Organisation und Durchführung.

Unter professioneller Leitung bietet die Turngruppe Zufikon jeden Freitag in der Turnhalle B von 20 bis 21 Uhr eine Fitnessstunde mit anschliessendem, freiwilligen Volleyball an.

Nähere Informationen gibt es unter: www.turngruppe-zufikon.ch

Auffahrtswanderung der Turngruppe Zufikon zur Linde von Linn

