Auf Punktefang am Bielersee: Im letzten Spiel der Vorrunde wird der STV Baden vom HS Biel gefordert

Noch ein Spiel, dann ist die Vorrunde der NLB bereits beendet – nicht aber das Kalenderjahr! Eine Woche später steht nämlich bereits das ersten Rückrundenspiel auf dem Programm: Im Berner Oberland beim TV Steffisburg.

Bis zum Jahreswechsel sind also aus Badener Sicht noch vier Punkte zu holen. Das Team von Björn Navarin steht momentan da, wo es Ende Saison hinwill: auf einem Barrageplatz. Und das soll auch nach den Begegnungen mit den beiden Schlusslichtern der Tabelle nicht anders sein.

Der Samstagsgegner Handballsport (HS) Biel steht mit fünf Punkten aus 11 Spielen auf dem zweitletzten Platz der Tabelle und wird zweifellos alles dafür tun, um aus dieser ungemütlichen Lage wieder herauszufinden.

Die Favoritenrolle ist klar verteilt

Die Badener tun gut daran, ein Jahr zurückzudenken, als man am Ufer des Bielersees üblen Schiffbruch erlitt. Denn von der Papierform her muss man nicht lange diskutieren, wer am Samstag als Favorit aufläuft.