Am Karsamstag gingen die sechs motivierten Gemeinderatskandidatinnen und -kandidaten der FDP Däniken mit der Bevölkerung auf Tuchfühlung: Passend zu Ostern organisierte die FDP-Ortspartei eine Standaktion mit Eiern und Kaffee vor dem Kürzi Zentrum. Die Besucherinnen und Besucher wurden eingeladen, an der Eiertütschete teilzunehmen und sich von den Kandidierenden bedienen zu lassen. Dabei entstanden interessante Gespräche und die Kandidierenden freuten sich über viele konstruktive Anregungen aus der Bevölkerung. Als kleines Geschenk erhielt jeder Besucher eine Schokoladentafel mit dem Foto der Kandidierenden drauf, was mit Sicherheit den morgendlichen Einkaufsbummel versüsste. Die FDP Däniken bedankt sich bei den interessierten Besucherinnen und Besuchern für den gelungenen Anlass und natürlich auch bei den KMUs im Kürzi Zentrum, die am Standort Däniken festhalten.