Die American Football Vertreter im Kanton Aargau hat seine zweite NLB-Saison hinter sich. Um langfristig Erfolg zu haben, sind die Aargauer auf allen Ebenen auf Unterstützung angewiesen. An den Probetrainings, die am 27. August 2018 beginnen, können sich Interessierte einen Einblick verschaffen.

Bereits im Alter von 10 Jahren kann man als Flag Football-Spieler bei den Argovia Pirates einsteigen. Dabei spielt der Körperbau eine untergeordnete Rolle. Egal ob gross oder klein, dick oder dünn, stark oder nicht so stark – im American Football gibt es für jeden die geeignete Position.

Helferinnen und Helfer gesucht

Um auf dem Platz brillieren zu können, muss im Hintergrund alles perfekt funktionieren. Die Argovia Pirates suchen deshalb auch immer Helfer für den Verein allgemein und für die Spieltage. Für Personen, die schon über etwas Erfahrung im American Football verfügen stehen Positionen als Referee oder Coach frei.

Coaches

Offensive Coordinator

Position / Skill Coaches

Assistant Coaches

Sportler aller Art (Lehrpersonen, J+S zertifizierte Sportleiter, ehem. American Football Spieler, etc), die ihre speziellen Kenntnisse (Kraft, Spring etc.) einbringen möchten

Referees

Schiedsrichter/-innen, welche im Auftrage des Verbandes die Meisterschaftsspiele leiten

Helfer

Kombüse (Essens- und Getränkeverkauf)

Chain Crew

Video- und Foto-Team

Betreuer/-innen

Probetrainings ab Ende August

An den Probetrainings (27. Und 29. August / 3. Und 5. September, jeweils ab 19.15 Uhr) werden aufbauend die Grundlagen des American Footballs vermittelt. Deshalb ist es von Vorteil, wenn man alle vier Trainings besucht. Danach können die Spieler entscheiden, ob sie American Football spielen wollen oder nicht. Die Probetrainings sind unverbindlich. Die Trainings finden im Freien statt. Eine dem Wetter angepasste Sportkleidung und gute Schuhe (Nocken- oder Stollenschuhe – falls nicht vorhanden, Sportschuhe mit gutem Profil) müssen mitgebracht werden. Die Argovia Pirates suchen folgende Spieler:

Tackle Football

Junioren U19 (bis und mit Jahrgang 2000)

Seniors (ab 19 Jahren)

Flag Football

Spieler/-innen U13

Spieler/-innen U16

Spieler/-innen Flag Ultimate (ab 16 Jahren)

Spieler/-innen Flag U99 (offen für alle, jeden Alters)

Die Pirates freuen auf viele Besucher an den Probetrainings. Schauen Sie sich alles genau an, stellen sie Fragen und entscheiden Sie sich danach, ob sie den Argovia Pirates in irgendeiner Form beitreten wollen.