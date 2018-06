25 Nachwuchsschwimmer des SC Fricktal starteten erfolgreich beim Aquafeel Mehrkampf Cup in Suhr. Knapp zwei Drittel der Starts konnten mit neuen Bestzeiten beendet werden und einige jüngere Schwimmer konnten trotz offener Wertung vordere Platzierungen erschwimmen.

Sieben Fricktaler erreichten die Finalläufe am Ende der Veranstaltung. Hier holte Juliette Siegfried (Jg. 08, Frick) im Finale der 10-Jährigen Bronze in neuer Bestzeit von 1:22,61 über 100m Freistil. Bei den Jungen in der Wertungsklasse 9-Jahre und jünger erreichten gleich drei Fricktaler das Finale über 100m Freistil. Emre Bostan (Jg. 09, Frick) sicherte sich Bronze in 1:41,95 (B) vor Andrin Gallert in 1:42,19 mit Platz 4 und Nio Schiess (beide Frick, Jg. 09) in 1:45,56 mit Platz 5. Bei den Mädchen in der jüngsten Wertungsklasse schwamm Daina Berzins (Jg. 10, Hellikon) in 2:06,26 auf Platz 6. Im Finale der 11- und 12-Jährigen über 200m Freistil schrammte bei den Mädchen Yelda Bostan (Jg. 06, Stein) als 4. in 2:46,54 (B) knapp an einer Medaille vorbei, Pietro D’Ambrosio (Jg. 07, Möhlin) schwamm bei den Jungen in 3:22,43 (B) auf Platz 6.

In den Top Ten konnten sich folgende Fricktaler platzieren: Linda Egger als 10. in 3:29,59 (B) über 200m Rücken, Elina Gallert (beide Jg. 07, Frick) als 10. in 3:11,88 (B) über 200m Freistil, Leonie Keller (Jg. 06, Rheinfelden) als 9. in 4:05.09 (B) über 200m Brust, Carina Sutter (Jg. 07, Frick) als 8. in 2:59,42 (B) über 200m Freistil und Solana Weichelt (Jg. 07, Elfingen) als 9. in 3:21,86 (B) über 200m Rücken.

Unter die besten Zwanzig kamen Jasmin Fey (Jg. 06, Frick) mit Platz 12 in 41,96 über 50m Rücken, Christoph Helm (Jg. 08, Frick) mit Platz 18 in 2:18,90 (B) über 100m Brust, Lia Michel (Jg. 05, Zuzgen) mit Platz 17 in 1:45,25 (B) über 100m Brust, Maika Pietzonka (Jg. 05, Magden) mit Platz 14 in 42,58 (B) über 50m Rücken, Joshua Weibel (Jg. 07, Stein) mit Platz 14 in 1:40,92 über 100m Rücken und Samuel Zidek (Jg. 04, Herznach) mit Platz 11 in 41,53 über 50m Brust.

Weitere gute Rennen und Bestzeiten gingen an Enes Ajrulovski (Jg. 09, Stein), Azra-Nur Cakmak (Jg. 09, Frick), Merve Doldur (Jg. 08, Frick), Elina Fey (Jg. 08, Frick), Chiara Gosteli (Jg. 10, Eiken), Tijen Mercangöz (Jg. 10, Stein) und Joshua Schweizer (Jg. 10, Zeinigen). Enes wurde 35. in 1:16,14 (B) über 50m Brust, Azra 34. in 1:54,20 (B) über 100m Rücken vor Merve als 35. in 1:56,84 (B). Elina holte Platz 23 in 1:53,41 (B) über 100m Brust, Chiara Platz 55 in 1:13,77 (B) über 50m Rücken. Tijen schwamm über 50m Brust in 1:07,97 auf Platz 51 und Joshua über 50m Rücken in 1:17,56 auf Platz 43.