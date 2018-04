Die erste Frühlingswanderung der Pro Senectute Olten führte ins Luzerner Hinterland. Nach dem Umsteigen in Sursee gelangten wir nach kurzer Fahrt über Land an den Ausgangsort Ettiswil. Der Wanderleiter Werner Studer konnte zu dieser ersten Frühlingswanderung eine stattliche Gruppe begrüssen. Nachdem wir das Dorf hinter uns gelassen hatten, kam schon bald das erste Ziel, das Wasserschloss Wyher, in Sicht. Heftige Windböen zausten an unseren Haaren, aber dank dieses Windes verzogen sich die schwarzen Wolken im Westen und uns erreichten nur ein paar Regentropfen. Das Schloss Wyher wurde 1304 erstmals urkundlich erwähnt und war in Privatbesitz. Nach dem Brand von 1964 erwarb der Kanton Luzern das Schloss und renovierte es umfassend. Es steht seit 1963 unter Denkmalschutz. Weiter gings danach zum Naturlehrgebiet Buchwald, eine stillgelegte Kiesgrube, die seit mehr als 40 Jahren als Naturlernort genutzt wird. Es ist ein wichtiges Rückzugsgebiet für Amphibien, aber auch viele Vogelarten und Säugetiere wie Dachs, Feldhase, Siebenschläfer und Fledermäuse haben hier eine Oase gefunden. Besonders fasziniert waren wir vom Wildbienenhotel. Trotz der noch kargen Landschaft waren in den Tümpeln und Weihern die ersten Laiche zu sehen. Nun gings auf einem gemütlichen Wanderweg weiter der Rot entlang, dem Bach im Grenzgebiet der Kantone Luzern, Bern und Aargau. Linkerhand war die Feldkapelle St. Anna zu sehen, welche in neugotischer Form erbaut ist und noch Stücke der alten Ausstattung enthält. Der Weg führte nun weiter ausserhalb von Grosswangen vorbei, die imposante Kirche immer vor Augen. Erste Schlüsselblumen zeigten sich am Wegrand. Bei der Mühle bog die Gruppe links ab, kam an der Schneckenburg vorbei und auf einem schmalen Weg gings hinauf auf eine Hügelkuppe, wo man dank der guten Fernsicht einen prächtigen Ausblick auf den Pilatus und die Schrattenfluh hatte. An den grossen Apfelplantagen in Oberroth müsste man mal im Herbst vorbei gehen. Dafür gab es jetzt wunderschöne Holzhäuser zu bewundern, aber auch die alten Landmaschinen hatten es uns angetan. Es wurde nun immer wärmer, aber für uns war die Wanderung ja auch bald zu Ende. Mit dem etwas verspäteten Bus gings wieder zurück nach Ettiswil. Uns blieb aber noch genügend Zeit für den Schlusskaffee und interessante Gespräche. Die Wanderung wie auch das Wetter waren äusserst abwechslungsreich in einer für uns eher unbekannten Gegend. So machten wir uns dann alle zufrieden wieder auf den Heimweg. (mva)