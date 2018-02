Sie versuchten es offensiv, die Horgener. Bereits von der ersten Minute an deckten die Zürcher mit einem Mann ganz weit vorne beim Solothurner Sven Schafroth, um den Spielführer des TVS aus dem Spiel zu nehmen. Schafroth, in den letzten Spielen einer der gefährlichsten Solothurner, liess sich davon jedoch nicht beirren.

Der hinten Mitte des TV Solothurn liess sich einfach fast bis zur Mittellinie zurückfallen und orchestrierte seine Nebenmannen von dort. Zudem rückte er mit zunehmender Dauer eines Angriffs weiter nach vorne und erzielte trotz enger Deckung in der Anfangsphase auch selber einige Treffer.

Schon nach zehn Minuten ein Time-Out

Und auch im Angriff wirkten die Horgener zu Beginn nicht sattelfest. Relativ ideenlos wurde der Ball hin und her geschoben und nur dank zwei Penalties vermochten die Gäste das Skore einigermassen ausgeglichen zu gestalten. So sah sich der Trainer des HC Horgen bereits nach zehn Minuten gezwungen, ein Time-out zu nehmen.

Danach präsentierten sich die Gäste im Angriff um einiges effizienter und übernahmen in der 19. Minute zum ersten Mal die Führung (11:10). Dies auch wegen der wiederum ungenügenden Solothurner Abwehr, die wie im Altdorf-Spiel ein weiteres Mal nicht auf gewohntem Niveau agierte. So sah sich TVS-Trainer Marco Kurth in der 22. Minute seinerseits genötigt, seiner Mannschaft eine Auszeit zu gönnen, dies beim Stand von 10:13.

Harzige Angelegenheit

Nur drei Minuten später – und ohne Gegentor – übernahm der TV Solothurn wieder die Führung (14:13). Und da soll noch einer sagen, ein Time-out bringe nichts! Bis zur Pause erhöhten die Ambassadoren sogar noch um einen Treffer.

Halbzeitübergreifend kassierten die Solothurner sogar über 12 Minuten kein Gegentor mehr. Trotzdem konnten sich die Gastgeber nicht entscheidend absetzen, da vor allem im Angriff gegen die offensive Deckung die Ideen fehlten. So schafften die abstiegsgefährdeten Zürcher in der 39. Minute den Ausgleich und kurz darauf gingen sie sogar wieder in Führung.

Es folgte ein veritables «Knorz», das der TV Solothurn aber zu seinen Gunsten gestalten konnte. Hinten stand die Defensive nun sicherer und liess, im Zusammenspiel mit dem immer besser ins Spiel findenden Torhüter Dukanovic, immer weniger Gegentreffer zu. Vorne war die Vorstellung zwar noch nicht restlos überzeugend, doch das Gezeigte reichte, um die Partie wieder in heimische Bahnen zu lenken.

Den dritten Rang gesichert

Die Horgener kämpften in der Folge zwar aufopferungsvoll, doch vermochten sie die Lücke nicht mehr schliessen. Genickbruch waren zwei Zweiminuten-Strafen rund sieben Minuten vor Ende der Partie, als die Gäste bereits mit vier Toren zurücklagen. Mit nur vier Spielern versandete der Angriff des HC Horgen im Sand und der TVS wusste die Überzahl im Gegenzug clever zu nutzen.

So resultierte am Ende – trotz langem Geknorze – ein ungefährdeter 28:23-Sieg für den TV Solothurn. Da der TV Möhlin im Fernduell mit der gleichen Tordifferenz gewann, bleibt der TVS weiterhin auf dem dritten Tabellenplatz.