An der 150. Generalversammlung des Kirchenchores Bremgarten darf der Co-Präsident Erwin Wagenhofer zwei neue Mitglieder willkommen heissen.

Aufgrund seiner beruflichen Situation musste Javier Mendoza im letzen Dezember seinen Rücktritt als Co-Präsident und aus dem Vorstand erklären. Wie es seine Art war, hat er sich jedoch um einen Ersatz gekümmert. Silvia Küng konnte er als Mitglied des Vorstandes gewinnen. Silvia wird einstimmig in den Vorstand und als Co-Präsidentin gewählt. Mit einem Blumenstrauss wird sie im Vorstand begrüsst.

Erwin Wagenhofer dankt Javier Mendoza für seine Mitarbeit im Vorstand: Lieber Javier, seit der GV 2013 warst Du Co-Präsident. Mit der heutigen GV endet Deine Amtszeit offiziell. Ich habe die Zusammenarbeit mit Dir immer sehr geschätzt. Besonders hat mich Dein Charme, mit dem Du neue Vorstandsmitglieder geworben hast, beeindruckt. Generell ist Dein sonniges Gemüt für den Chor ein grosses Geschenk. Zum Glück bleibst Du uns als Tenor erhalten, in dieser Stimmlage sind wir ja nicht überdotiert. Ich danke Dir von ganzem Herzen für die gemeinsame Zeit als Co-Präsident und Deine Bereitschaft, weiterhin mit uns zu singen.

Jahresberichte

Die Co-Präsidenten berichten in ihrem Rückblick vom Rücktritt von Chorleiter Hiram Santos. Gottlob sprang Christian Alpiger kurzfristig ad interim ein und durfte im September angestellt werden. In der Kirche sang der Chor bei zwölf Anlässen und pflegte am Pizzaabend und an der Chorreise nach St. Gallen die Geselligkeit.

Chorleiter Christian Alpiger hat seine Zelte als Chorleiter und Organist in Wädenswil abgebrochen und die vergleichbare Tätigkeit in Bremgarten aufgenommen. Der Chor sang mit ihm als erstes grösseres Projekt in der Osternacht Auszüge aus dem mit Streichern, Bläsern und Pauken festlich besetzten «Te Deum» des Dresdner Barockkomponisten und Bach-Zeitgenossen Jan Dismas Zelenka – ein tolles Werk, das den Chor mit den polyphon frei geführten Stimmen auch sehr forderte. Gut, dass bei dieser Gelegenheit auf erhebliche Verstärkung durch Gastsänger gezählt werden konnte! Die nächsten Einsätze waren nun in dichter Folge die Pfingstvesper und der traditionell gestaltete Gottesdienst inkl. Prozession zu Fronleichnam, gleich nach den Sommerferien schliesslich der eindrückliche Gottesdienst zu Maria Aufnahme in den Himmel in der St. Josef-Stiftung, den Susanne Altoè sehr stimmungsvoll geleitet hatte. Der Spätsommer war hauptsächlich geprägt von den Vorbereitungen zum Synesius-Fest im Oktober, wofür der «Psalm 84» von Joseph Röösli als Hauptwerk vorgesehen war, in welchem nebst Chor und obligater Orgel zwei Trompeten und zwei Posaunen für festliche Klangfülle sorgten – so mancher Gottesdienstbesucher hat wohl aufgrund des Höreindrucks einen deutlich grösseren Chor auf der Empore vermutet. Erst im April in der Jahresplanung hinzugekommen ist der Einsatz am Festgottesdienst vom 3. Dezember zum Jubiläum 30 Jahre Wiedereinweihung der Stadtkirche nach dem verheerenden Brand – zweifellos ein Anlass, bei dem sich die Mitwirkung des ortsansässigen Chors anbietet und sich auch gehört, der damit allerdings die Dichte der Vorweihnachtszeit noch zusätzlich verstärkte. Dank einem energetischen Probeeffort im November und Dezember konnte dann auch dieser Termin wahrgenommen werden und anschliessend der Rorate-Gottesdienst und der Weihnachtsmorgen. Hier durfte der Chor mit einem zusätzlichen Streicherensemble und drei Vokalsolisten in der süffig-romantischen Musik von Camille Saint-Saëns’ «Oratorio de Noël» schwelgen und das Chorjahr auf wunderschöne Weise abschliessen.

Gerne erwähnt Christian bei dieser Gelegenheit wieder, dass Gastsängerinnen und -sänger für jedes Projekt (auch für die «kleineren» Gottsdienste) herzlich willkommen sind und jederzeit einsteigen dürfen. Alle unter 70 Jahren, meint er, zählen als jung, alle sind eingeladen im Chor mitzusingen. Er freut sich auf ein tolles Jubiläum. Mit Arbeiten und Singen wird dafür gesorgt, dass der Verein weiterhin besteht. Er hofft, mit dem Chor noch viele schöne Taten zu vollbringen. Der Chorleiter schliesst mit seinem Dank an den Vorstand, das Seelsorgeteam, die Kirchenpflege, die Organisten Andrea Kobi und Martin Rabensteiner und alle Sängerinnen und Sänger für die angenehme Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung.

Chorreise

Jolanda Wüstner und Yvonne Meier planen die Jubiläumsreise im August. Jolanda berichtet von der Reise nach Luzern und aufs Stanserhorn. Die Vorbereitungsarbeiten werden mit grossem Applaus verdankt.

Info Konzerte

Der Verein wird 150 Jahre alt! Das hat Christian Alpiger und den Vorstand bewogen, ein Konzert zu planen. Die dafür angefragten Villmerger haben sofort zugesagt, es gab gute Gespräche mit deren Chorleiter Stephan Kreutz. Er und sein Chor haben eingewilligt, in Bremgarten und Villmergen bei Konzerten im Oktober mitzusingen. Christian dankt schon jetzt fürs Durchhalten, wenn es mehr zu tun gibt als sonst. Es werden die tolle Schubert B-Dur-Messe und ein Te Deum von Haydn aufgeführt. Als Abschluss vom Konzert und im Synesius-Gottesdienst wird Haydns Solistenstück Salve Regina mit Orgelsolo zu hören sein. Er bittet um Werbung für weitere Gastsänger und Sponsoren fürs Konzert. Kontakt: www.kirchenchor-bremgarten.ch oder

Christian Alpiger 056 641 91 54.

Ehrungen

Für 40 Jahre Chorsingen werden Maria Bucheli, Rosmarie Imboden, Celia Jakopitsch und Anne-Marie Oswald mit einem Gutschein gewürdigt. Sieben Sängerinnen und Sänger werden für ihren fleissigen Probenbesuch mit einem Gutschein geehrt.

Nach einem fröhlichen Lied serviert das JoJo-Team einen Blattsalat, hervorragendes Currygeschnetzeltes und ein Stück feine Fruchttorte. Beatrice Meier, Aktuarin