Nach dem Frühlingskonzert welches am Samstag, 30. März 2019 stattfand und auch gleich die Vorbereitung zum Raiffeisen Contest für Aedermannsdorf war, stellten wir unser Probelokal auf den Kopf. Podeste wurden aufgestellt, die Brass Band Formation in eine BigBand-Aufstellung gebracht und unser Bass Register auf die rechte Flanke aufgereiht. Die Musikgesellschaft Winznau bereitete sich erst musikalisch vor. Die Stücke wurden gekürzt und wo nötig, Wiederholungen gestrichen. Die körperlich aktiven Einsätze der Musikanten und Musikantinnen gemäss Drehbuch, welches unser Dirigent Roman Heiniger geschrieben hatte, wurden in die Noten notiert. Nach zwei Proben spielten wir das Programm bereits durch, und alle Einsätze wurden erbracht.



Nachdem der Marschmusik Wettbewerb am 25. Mai 2019 in Aedermannsdorf, bei sonnigem Wetter (genau in diesen 90 Minuten) durchgeführt werden konnte, eröffnete die erste Band den Raiffeisen Contest. Als zweite Band waren wir am Start. Mit dem Brass Band Stück «Home of Legends» von Paul Lovatt-Cooper erschien unser Sportler auf der Contest Bühne. Die Spiele waren eröffnet. «The Olympic Spirit» von John Williams unterstrich den sportlichen Wettkampf. Eine hübsche Zuschauerin bestaunte den kräftigen Sportler, so kam es, dass Natelnummern ausgetauscht wurden und mit «You Raise Me Up» von Rolf Lovland eine Love Story begann. Beim "Birewegge Polka " erschien ein Kontrahent, der mit Seilziehen herausgefordert wurde. Weiter ging der Konkurrenzkampf zu "Putin on the Ritz". Die hübsche Zuschauerin schüttelte jedoch aufgrund des Machogehabes nur den Kopf. Da kam er, der schöne Musikant in seiner schicken Uniform und verdrehte der Zuschauerin den Kopf mit dem schönen Solo "Hey Jude» von Paul McCartney/John Lennon. Die beiden waren nicht zu stoppen und verliessen die Contestbühne mit dem Titel von Queen «Don’t Stop Me Now». Grosser Applaus vom Publikum, zufriedene Gesichter der Experten. Nachdem unser CISM Veteran Heinz Elsenberger für seine 60 Jahre in den Diensten der Blasmusik geehrt wurde, genossen einige noch ein lustig aufgestelltes Musikfest.



Am 29. Juni 2019 standen wir erneut auf der Bühne. Am SOBV Musikfestival Olten durfte die Musikgesellschaft Winznau als erste Band um 09.00 Uhr im Stadttheater den "Lake of the Moon" von Pau Lovatt-Cooper von seiner Besten Seite zeigen. Mit dem schönen Euphonium Solo «Pilatus» wurden feinere Töne angestimmt. Der rassige Marsch «Gruss ans Worblental» trugen wir den Experten als Drittes vor. Nach unserem Auftritt verbrachten wir den Tag bei sommerlichen Temperaturen auf dem Festgelände in der Schützenmatte. Auf der Bühne fanden verschiedene Platzkonzerte statt, welche das Fest musikalisch umrandeten. Am Abend wurden die Gewinner des Wettbewerbs bekannt gegeben. In der Kategorie „Brass Band B“ spielten wir uns auf den 1.Rang und in der Kategorie „Solisten-Brass Band“ gewann Marcel Grob den 2.Rang. Wir feierten unseren gelungen Auftritt bis spät in die Nacht.



Nicht, oder fast nicht musikalisch werden wir am Wochenende vom 16./17./18. August 2019 an unserem Rösti Festival tätig sein. Unseren Gästen wird ein Highlight ums andere serviert. Am Freitagabend bekommen unsere Polka Band Fans echt was zu bieten. Wir können Ihnen namhafte Bands wie Lublaska, Venovana und Jurablick ankündigen.

Aufgrund des 20 Jahr Jubiläum haben wir am Samstag 17. August 2019 in Winznau einen ganz speziellen Anlass vorbereitet. Ab 11.00 Uhr können Sie bei uns in Winznau Traktoren (Oldtimer) bestaunen und eine großartige Rösti dazu geniessen. Am Abend ist diesmal für "nicht böhmische" musikalisch Unterhaltung gesorgt. Der Sonntag, 18. August 2019 steht auf dem Schulhausplatz im Namen der Familien. Es wird ein Kinderparadies geben, und golden gebrutzelte Rösti in versch. Variationen.



Besuchen Sie uns doch an einem dieser Anlässe, wir würden uns sehr freuen.



Weitere Daten sind unser Herbstkonzert, welches am 09. November 2019 geplant ist und das Adventskonzert am 15. Dezember 2019.



SL/30.06.2019