21 Mitglieder der Pensionierten-Wandergruppe CO-BOLT der Carrosserie Hess AG Bellach trafen sich im Restaurant Rössli in Biberist zur Generalversammlung. Im Bericht über das vergangene Vereinsjahr lies Präsident Willi Berger zahlreiche Erinnerungen an gesellige Anlässe aufleben. Neben verschiedenen Wanderungen waren sicher der Besuch bei der Firma interBUS AG in Kerzers, der Tagesausflug nach Freiburg im Breisgau, das Grillieren im Seebergwald und der Chlausenhöck im Restaurant Widder in Derendingen Höhepunkte. Bei der Minigolfmeisterschaft siegte wie meistens Heinz Schultis und bei der Kegelmeisterschaft war Walter Schwab der Beste. Kassier Heinz Schultis konnte auch dieses Jahr ein positives Resultat präsentieren. Präsident Willi Berger, Kassier Heinz Schultis, Aktuarin Ruth Donadonibus und Kassenrevisor Urs Steiner wurden für ein weiteres Jahr gewählt. Für das kommende Vereinsjahr wurde wiederum ein abwechslungsreiches Programm vorgestellt. Neben vier Neueintritten musste der Verein leider vom langjährigen Leiter Josef Fischer, von Rémy Denis und vom Gründungsmitglied Werner Waldner für immer Abschied nehmen. Der Verein zählt neu 39 Mitglieder. Mit den Schlussworten des Präsidenten: "Mir heis guet zäme" endete der geschäftliche Teil der GV. Bei einem feinen Imbiss, offeriert von der Carrosserie Hess AG Bellach klang die Generalversammlung im gemütlichen Rahmen aus.