87. Generalversammlung des DTV Hirschthal

Am 27.02.2020 fand die 87. Generalversammlung des Damenturnvereins Hirschthal in der Aula der MZH Hirschmatt statt. Die Präsidentin Mireille Kohler durfte insgesamt 61 Turnerinnen begrüssen, darunter 11 turnende Ehrenmitglieder. Weiter begrüsste sie Delegationen des Turnvereins und der Männerriege Hirschthals. Das Protokoll der GV 2019, die Jahresrechnung, Budget, Jahresberichte und das Jahresprogramm 2020 wurden einstimmig angenommen.

Es durften in diesem Jahr vier neue Mitglieder und zwei Mitturnerinnen aufgenommen werden, zwei Turnerinnen wurden aus dem Verein verabschiedet. Der Vorstand bleibt in der gehabten Formation bestehen. Auch im Leiterteam gibt es wenige Änderungen: Es gab lediglich zwei Demissionen. Michelle Berner wurde als neue Leiterin gewählt.

An der Generalversammlung durften gleich fünf Turnerinnen für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt werden: Dora Hintermann-Gall, Annerös Köfler und Dora Meier turnen alle bereits seit 40 Jahren im Damenturnverein. Heidi Kull und Barbara Kyburz turnen seit 15 Jahren im Damenturnverein und wurden mit grossem Applaus als Freimitglieder aufgenommen. Natürlich wurde auch der Fleisspreis nicht vergessen: in allen Abteilungen wurden mehrere Turnerinnen für ihr fleissiges Erscheinen in der Turnhalle mit einem kleinen Geschenk belohnt.

Mireille Kohler bedankte sich bei allen Vorstandsmitgliedern, Leiterinnen sowie Mitgliedern des Damenturnvereins Hirschthal für ihren tollen Einsatz im 2019. Die Mitglieder waren an den vielen turnerischen Anlässen und Helfereinsätzen sehr engagiert – vielen Dank! Besonders das Eidgenössische Turnfest in Aarau und der erfolgreiche Turnerabend im November 2019 werden allen in guter Erinnerung bleiben.

