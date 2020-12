64. Generalversammlung Skiclub Frick fand elektronisch statt

Die 64. Generalversammlung vom Skiclub Frick fand Corona bedingt elektronisch statt. Die Mitglieder konnten online über das Protokoll der vergangenen GV und über die Jahresrechnung abstimmen. Zudem erhielten die Mitglieder den Jahresbericht der Präsidentin in Druckform sowie wichtige Informationen zu neuen Zahlungsmöglichkeiten bei den Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit unserem neuen Sponsor Raiffeisenbank Frick-Mettauertal.

Nach einer dreiwöchigen Frist haben total 40 Mitglieder an der Abstimmung teilgenommen - was den Vorstand sehr freut.

Die obligate Übergabe der Pokale für die Sieger des jährlichen Clubrennens konnte im Rahmen der Generalversammlung nicht stattfinden. Kurzerhand traf man sich, ganz Corona Konform, kurz bei Daniel Schwarz für die Übergabe. Die Schutzmasken wurden für das Foto kurz abgenommen. Daniel Schwarz (Ironart) hat für den Skiclub drei neue Pokale kreiert.

Alain Froidevaux, welcher zwei der neuen Pokale gesponsert hat sowie die Sieger und die Siegerin der 4 Kategorien durften allesamt neue wunderschöne Kunstwerke als Wanderpokale mit nach Hause nehmen. An dieser Stelle möchten wir uns beim Künstler Daniel Schwarz sowie beim Sponsor Alain Froidevaux herzlich bedanken.

Die neue Saison steht unter einem besonderen Stern. Planbar sind unsere beliebten Skitage zurzeit nicht. Daher hat der Vorstand entschieden, dieses Jahr nur die Termine festzulegen, das Rahmenprogramm folgt dann jeweils ein-zwei Wochen vor dem Skitag. Die wichtigsten und aktuellen Informationen sind auf www.skiclub-frick.ch ersichtlich.

Der Vorstand bedankt sich bei allen Mitgliedern für die Flexibilität und hofft auf ein tolles Ski- und Vereinsjahr