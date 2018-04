Am Freitagabend, 23. März 2018 traf sich eine gutgelaunte Schar von Tennissport-Freunden/-Freundinnen im Restaurant Gäuerstübli in Wangen bei Olten zur 54. Generalversammlung des Tennisclub Homberg (TCH).

Der über 50-jährige Traditionsverein ist Mitglied des Schweizerischen Tennisverbandes und seiner regionalen Unterverbände und zeichnet sich durch eine äusserst lebendige und erfolgreiche Nachwuchsförderung aus. Prunkstück des Clubs ist die idyllische, am Waldrand gelegene Tennis-Anlage mit vier flutlichtbestrahlten Sand-Aussenplätzen, dem rege benutzten Grillplatz mit überdeckter Pergola, Kinderspielplatz sowie einer Aussenterrasse mit Platz für bis zu 50 Spieler/-innen oder Fans.

Nach der Begrüssung durch den scheidenden Präsidenten Toni Bärtschiger wurden die Berichte der einzelnen Ressort-Verantwortlichen vorgetragen.

Das Kursrepertoire der Tennisschule unter der Leitung von Fabio Bärtschiger präsentierte sich gewohnt reichhaltig und attraktiv. Vier Junioren-Interclubmannschaften kämpften leidenschaftlich auf den Courts der Region und die durchgeführten Kurse und Trainings für alle Alterskategorien stiessen auf reges Interesse und Beteiligung.

Bei einer Nachwuchsbewegung mit über 50 Junioren ist die Zukunft unseres Vereins nachhaltig gesichert!

Auch in sportlicher Hinsicht konnte unser Spielleiter Marco Bärtschiger ein positives Bild der der Interclub-Saison 2017 zeichnen. Der TCH war mit 3 Mannschaften in verschiedenen Alterskategorien vertreten und konnte in zahlreichen, hart umkämpften Partien ansehnliche Erfolge verbuchen.

Auch der Jahresbericht konnte auf Highlights des vergangenen Vereinsjahres hinweisen. Unbestrittener Saison-Schwerpunkt war die wiederholte Durchführung der Regionalen Tennismeisterschaften auf unserer Anlage am Homberg. Im Gegensatz zum Vorjahr war uns diesmal das Wetterglück hold.

Nach Durchführung der Clubmeisterschaften, einem wie jedes Jahr sehr beliebten Eltern-/Kind-Turnier sowie einem Helferessen konnte ein würdiger Schlussstrich unter das Tennisjahr 2017 gezogen werden.

Beim Finanz-Bericht unserer Expertin für Finanzen, Alexandra Kneubühler, standen schwindende Einnahmen (aufgrund des Fehlens grösserer Turniere im 2018) im Fokus.

Der Unterhalt unserer Tennisanlage und Sandplätze wird im neuen Jahr die Einnahmen gleich wieder pulverisieren. Die Mitgliederbeiträge müssen trotzdem nicht erhöht werden.





Nach Würdigung des abtretenden Präsidenten und der Aktuarin Ursula Notter schritt man flugs zur Wahl des neuen Vorstands. Nach Bestätigung des neuen Präsidenten Stephan Habegger durfte dieser sein Team sowie das Jahresprogramm 2018 präsentieren.

Sämtliche vorgeschlagenen Vorstandsmitglieder wurden bravourös gewählt. Erwähnenswert sind insbesondere das wiederbelebte Amt des Junioren-Verantwortlichen durch Maya Benz sowie des Vize-Präsidenten durch Martin Hasenfratz. Ein Aktuar sowie Event-Manager für die Durchführung von Vereinsanlässen werden noch gesucht!

Die frisch geordnete Führungscrew ist bereits mitten in der Saison- und Turnier-Vorbereitung. Das abwechslungsreiche Jahresprogramm 2018 ist auf der Vereins-Homepage www.tchomberg.ch ersichtlich.

Wir freuen uns über zahlreiche Besuche von Tennissport-Freunden (und solche, die es werden wollen) auf unserer attraktiven Anlage!