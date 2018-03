53. GV Turnerinnengruppe Horriwil

Zu einem festlichen Anlass lud die Turnerinnengruppe Horriwil zur Generalversammlung ein. Schauplatz Gasthof Sonne, wo wir zuerst ein feines Nachtessen geniessen. Imposant 80% der Mitglieder konnten wir zur Versammlung begrüssen. Auch in diesem Jahr wurde der geschäftliche Teil mit den Traktanden effizient abgearbeitet. Unser Vereinsjahr 2017 konnten wir durch die ausführlichen Jahresberichte Revue passieren lassen. Die JUGI hat seit langem wieder mal an einem grossen Jugendsporttag von Polysport NWS teilgenommen. Die motivierte Kinderschar konnte sich sehen lassen. Rangierungen waren meistens 1. – 3. Rang. Lieben Dank dem Leiterteam für Ihren Einsatz. Wir Gönnen uns ein neues Logo, damit sind neue T’Shirt für alle Abteilungen verbunden. Unser vielfältiges Turnprogramm am Mittwochabend der aktiven Turnerinnen, bot uns Walken, Fitness, Volleyball, Pilates, Antara, Baden, Kneippen und Suisse Jump. Mit dem E-Bike führte die Vereinsreise ins Juragebiet. Unterhaltungsabend im Januar unter dem Motto: Horriwil am See, forderte uns alle Kräfte. Die ausverkaufte Turnhalle bebte zwischendurch, dem Publikum hat es gefallen und bescherte viel Freude. 20 Jahre Vereinsjubiläum konnte Uschi Schneeberger verzeichnen. Die langjährige Aktivturnerin Stephanie Dysli wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Sie leistete 20 Jahre Vorstandsarbeiten. Herzliche Gratulation! Die Laudatio wurde von Jeannette Schulte vorgetragen. Wir sind erfreut ein Zuwachs von 7 Mitgliedern zu verzeichnen. Die Präsidentin dankt allen fürs Mitmachen, speziell dem Leiterteam für die geleistete Arbeit. Ein schönes, intensives Vereinsjahr 2017 hat sich zu Ende geneigt.