Wie in den vergangen Jahre auch wurde der Judo Club Muri vom JJJC Brugg zum Brugger Schülerturnier eingeladen. 4 Judokas nahmen die Herausforderung an, und meldete sich zum Turnier an. Nach spannenden und zum Teil nervenaufreibende Momente für die Trainer und die Zuschauer konnte der Judo Club Muri 4 Medaillen feiern. Herzliche Gratulation zum ...

1.Platz an Selina und Adrian,

3.Platz an Elias und Dean.

Herzlichen Dank an den JJJC Brugg für die Einladung.