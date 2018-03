Während der Nachwuchs beim Jugend-Meeting in Allschwil Medaillen und Bestzeiten sammelte, stellten sich fünf Schwimmer des SC Fricktals der internationalen Konkurrenz beim diesjährigen Hi-Point Meeting in Oerlikon auf der 50m-Bahn. Lara Hugenschmidt (Jg. 03, Frick) konnte sich am Sonntag als 15. für das B-Finale über 200m Schmetterling qualifizieren. Dort steigerte sie sich nochmals knapp im Vergleich zum Vorlauf und schwamm in neuer Bestzeit von 2.49,06 auf Platz 2 im B-Finale, das heisst mit Platz 10 insgesamt sicherte sie sich die beste Fricktaler Platzierung. Ebenfalls in neuer Bestzeit von 1.11,34 (Platz 33) und 32,08 (Platz 43) beendete die 14-Jährige ihre Rennen über 50m und 100m Schmetterling. Eine weitere Bestzeit erzielte sie in 2.48,93 über 200m Lagen (Platz 49), über 50m Freistil wurde sie 76. in 30,32. Mit Platz 20 in 2.36,69 über 200m Rücken holte Annick Willemsen (Jg. 96, Kaisten) ihr bestes Ergebnis. Auch über 100m und 50m Rücken glänzte sie in 1.12,68 und 33,28 mit guten Zeiten und unterbot die Limite für die Schweizermeisterschaften in drei Wochen in Genf. Weitere gute Ergebnisse erzielte die Vielstarterin in 37,46 (Platz 29) über 50m Brust, in 29,74 (Platz 56) über 50m Freistil sowie in 1.04,55 (Platz 47) über 100m Freistil. Mit 27,90 (B) pulverisierte Fabian Hafner (Jg. 00, Gipf-Oberfrick) seine bisherige Bestzeit über 50m Freistil (Platz 74). Zudem startete er erfolgreich über die Bruststrecken: Platz 40 in 35,13 (B) über 50m, Platz 47 in 1.21,48 (B) über 100m und Platz 41 in 2.58,88 über 200m. Ebenfalls in neuer Bestzeit schlug der knapp 18-Jährige in 2.39,75 über 200m Lagen (Platz 52) an. Über die Rücken- und Freistilstrecken am Start war David Willemsen (Jg. 00, Kaisten), der sich trotz verletzungsbedingtem Trainingsrückstand seinen Bestzeiten bereits wieder näherte. Über 50m Freistil konnte er in 26,84 sogar eine neue Bestzeit aufstellen (Platz 55). Mit Platz 23 über 200m Rücken (2.25,89) holte er seine beste Platzierung, hinzu kamen die Plätze 25 über 50m Rücken (30,49) sowie 31 über 100m Rücken (1.06,37) und 75 in 1.00,30 über 100m Freistil. Joel Weiss (Jg. 01, Gipf-Oberfrick) schwamm in guten 26,66 auf Platz 50 über 50m Freistil. Leider nur sehr wenige Pause hatte er zwischen seinen Rennen über 100m Schmetterling und 200m Freistil, was sich am Ende des Rennens doch bemerkbar machte. In 1.05,81 (Platz 47) schlug er über die Schmetterlingsstrecke an sowie in 2.12,07 über 200m Freistil.