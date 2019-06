Am Samstag, 11. Mai 2019, hatten die Chräieschränzer Egerkingen ihre 30. Generalversammlung auf der Blüemlismatt durchgeführt und sind voller Elan ins Jubiläumsjahr gestartet. Bei dem vorgängigen Essen wurden die neusten Infos seit der Fasnacht ausgetauscht, bis schliesslich um 20.15 Uhr der ernsthafte Teil des Abends begann. Wieder einmal dürfen wir auf ein erfolgreiches und geselliges Jahr zurückblicken, so unsere Präsidentin, Nathalie Rütimann.

In der nächsten Saison dürfen wir Benedikt Fischer als Neumitglied herzlich begrüssen, welcher bereits seit zwei Jahren bei uns am Mitfasnächtlen ist und einstimmig in den Verein aufgenommen wurde. Zudem wurden Lukas Fischer, Regina Fischer, Tamara Vogel und Michael Buchmüller nach einem Jahr ins „Vorchräie-Jahr“ gewählt. Daniela Ullmann hat per dieser GV leider den Austritt gegeben. Durch die geleistet Arbeit im Verein wurde Daniela in die Garde der Ehrenmitglieder einstimmig gewählt. Im Vorstand gab Claudia Isch und Daniela Ullmann die Demission. Für Daniela wird neu Regina Fischer das Amt übernehmen. Bei Claudia bleibt der Posten für den Aktuar momentan vakant.

Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmals bei allen Helferinnen und Helfer, Sponsoren und Gönner, welche mitgewirkt haben, dass wir wieder ein tolles Vereinsjahr haben konnten.