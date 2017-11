Am Wochenende vom 28./29. Oktober fand in Bern die Mannschaftsschweizermeisterschaft der Geräteturnerinnen statt. Mit dabei waren auch einige Turnerinnen des TSV Rohrdorf. Der Aargau erreichte in allen Kategorien hervorragende Resultate. Für den Final der 40 besten Turnerinnen pro Kategorie am Wochenende vom 18./19. November in Luzern, haben sich erfreulicherweise 3 Turnerinnen vom TSV Rohrdorf qualifiziert!

Delila Billeter, Kategorie 5, Geraldine Weber, Kategorie 7, Sereina Uehli, Kategorie Damen

Allen drei Girls viel Glück in Luzern und gutes Gelingen.

Nadia Kaufmann

Fotolegende: Delila Billeter K5, Geraldine Weber K7, Sereina Uehli K