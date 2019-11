2x Schweizermeister für Karate Wettingen

Am 9. November fand die Schweizermeisterschaft im Vollkontaktkarate in Schiers statt. Vier Karatekas aus Wettingen stellten sich der Herausforderung und zeigten auf eindrückliche Weise ihr Können.

Für Nico Frey und Theofanis Vouvos war es die erste Schweizermeisterschaft im Vollkontakt Karate. Dennoch zeigten sie in der Kategorie "Boys schwer 11-13 Jahre" souveräne Kämpfe. Theofanis konnte Runde um Runde überzeugen und eroberte den 3. Rang. Auch Nico kämpfte stark, verpasste aber leider knapp das Podest und endete auf dem 4. Rang.



Eine besondere Glanzleistung zeigten zeigten Simon und Florian Zurfluh am Nachmittag. In den Kategorien Herren Elite -70kg, resp. -80kg überzeugten sie von Anfang an. Sie zeigten präzise und harte Techniken und kämpften dennoch fair und respektvoll, ganz im Spirit des Kyokushin Karates.

So verwunderte es auch nicht, dass beide in ihrer jeweiligen Kategorie sämtliche Konkurrenz hinter sich liessen und den Titel des Schweizermeisters holten, Simon in der Kategorie -70kg und sein Bruder Florian in der Kategorie -80kg. Simon erhielt zusätzlich den Spezialpreis für den besten Techniker.