Am Samstag, 4.Mai trotzte eine Gruppe Fislisbacher Kinder dem Wetter und machte sich auf an das Quer in Oberrohrdorf. Es starteten 7 Teams beim Stafetten-Rennen mit Kindern aus der Läuferriege und der Jugi. Für einen Sieg hat es leider nicht gereicht, doch in den Kategorien Mixed 1 und Knaben 1 liefen die Fislisbacher je unter die ersten drei.

Am Nachmittag wagten sich einige der jungen Läufer für den Frühlingslauf dann nochmals auf die Strecke, wobei das Wetter nicht gerade besser wurde. Doch auch diese Herausforderung meisterten alle mit Bravour und es schauten sogar zwei Podestplätze heraus! Nina Busslinger holte sich bei den Mädchen 3 über 1 km den 2. Rang und Matthias Richner über 1,4 km bei den Knaben 1 ebenfalls. Auch alle anderen erzielten Top-Resultate.

(geschrieben von Sara Kollbrunner)