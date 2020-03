Die diesjährige Mitgliederversammlung der SVP Egerkingen fand am 5. März in der Alten Mühle in Egerkingen statt. Nebst den üblichen Traktanden war die Wasserqualität im Gäu, Tempo 30, die rege Bautätigkeit und die damit einhergehende Infrastrukturanpassung, die Themen. Das künftige Budget der Gemeinde wird mit dem Bau des Schulhauses weiter belastet werden. Trotz allem waren alle Anwesenden überzeugt, 2020 wird für die SVP-Egerkingen ein gutes Jahr.

Diana Stärkle