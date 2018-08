Informations- und Netzwerkanlass des Gewerbevereins Reusstal zum Thema Unternehmensführung KMU

Der Gewerbeverein Reusstal begrüsste Mitglieder, Gäste und Behördenvertreter zum 2. Gwerb vor Ort. Dieses Jahr fand der Anlass im Gemeindesaal Tägerig statt.

Ein Heimspiel für den Referenten, wohnt er doch mit seiner Familie schon seit Jahrzehnten im Dorf. Markus Guldimann der Firma IdeeTransfer GmbH in Bremgarten ist ein Profi im Bereich Unternehmens- und Personalentwicklung sowie Führungsausbildung. In seinem Vortrag zeigte er auf, welche Punkte eine Unternehmung durchlaufen und welche Fragen beantwortet werden sollten, um auch in drei bis fünf Jahren auf den Markt erfolgreich zu sein.

Dass die Gäste aus unterschiedlichen Branchen kamen, zeigte die Einstiegsfrage, was die Unternehmerinnen und Unternehmer momentan am Meisten beschäftigt. Schlag auf Schlag kamen die Wortmeldungen und während des Referats von Guldimann, wurden die einzelnen Punkte abgearbeitet.

Das Referat war sehr spannend und die Inputs so praxisnah, dass die Zeit im Nu verging.

Der Gewerbevereinspräsident Antonio Giampà bedankte sich im Namen der Mitglieder und des Vorstandes bei Markus Guldimann und überreichte ihm ein Geschenk. Er betonte, dass das Produkt von einem eigenen Mitglied bezogen und regional produziert wurde.

Danach wurde der Apéro eröffnet und die Gäste konnten sich austauschen und ihr Netzwerk erweitern.

Auch die Gespräche mit den Behördenvertretern der drei Gemeinden Fischbach-Göslikon, Niederwil und Tägerig wurden rege genutzt. Die positiven Rückmeldungen zeigen, dass der Anlass auf dem richtigen Weg ist und sich weiter etablieren wird.