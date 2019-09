Nach dem riesigen Erfolg im vergangenen Jahr mit über 600 Besuchern findet am Samstag, 14. September 2019 von 16 – 24 Uhr im Kultur- und Sportzentrum Pratteln (KUSPO) bereits die 2. Baselbieter Spiel-Nacht statt.

Über 30 Spiele liegen zum Spielen bereit und werden an den Tischen erklärt. Für jeden ist etwas dabei, es gibt Spiele für Familien mit Kindern ab 4 Jahren, aber auch Spiele für Erwachsene sowie Team- und Strategie-Spiele.

Ausserdem laden Becher und Holzklötze ein zum Konstruieren von grossen Bauwerken, es werden drei Spielverlage vor Ort sein und auch ein Jasstisch darf nicht fehlen. An der Spielausleihe können sich die Besucher aus einer riesigen Auswahl Spiele selber aussuchen. Das OK hat sich die letztjährige Kritik einer zu starken Ausrichtung der Spiel-Nacht auf Kinder zu Herzen genommen. Sie wollen nun mit Kennerspielen, komplexeren Spielen sowie einer grossen Ecke für Rätsel- und Escape-Spiel Fans gegensteuern. Es soll eine Spiel-Nacht werden an der auch Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene bis um Mitternacht auf ihre Kosten kommen sollen.

Für das leibliche Wohl sorgt das Catering-Team im Foyer.

Über die Website www.spiel-nacht.ch können alle Interessierten ein Gratis-Ticket herunterladen und ausdrucken, welches dank der Sponsoren zum freien Eintritt berechtigt. Jugendliche und Kinder unter 14 Jahren haben nur in Begleitung Erwachsener Zutritt.

Der Verein Baselbieter Spiel-Nacht sowie die zahlreichen Helfer freuen sich auf viele Besucher.