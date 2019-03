Die Schweizermeisterschaft geht am kommenden Wochenende (Donnerstag, 21. bis Sonntag, 24. März) im Hallenbad Buchholz in Uster über die Bühne. Im olympischen Schwimmbecken, das höchsten Ansprüchen gerecht wird, geht es einerseits um begehrte Meistertitel, andererseits aber auch um Qualifikationen für internationale Meisterschaften im Sommer. So kann man sich für die Junioren EM Open Water auch im Pool empfehlen. Vom Aarefisch haben das bereits David Radam (Gränichen), Federico Salghetti- Drioli (Buchs) und Samira Arnold (Oensingen) anlässlich der 5km SM im Tessin geschafft.