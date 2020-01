127. Generalversammlung STV Hägendorf

Dass ein Seniorenzentrum und ein Turnverein durchaus zusammenpassen können, beweisen wiederum das Seniorenzentrum Hägendorf und der STV Hägendorf. Wir möchten uns für die Gastfreundschaft und das gute Essen anlässlich unserer 127. Generalversammlung bedanken und sagen: «gerne wieder!»

Es ist jeweils ein freudvoller Anlass, bei dem in diesem Jahr sechs neue Mitglieder in verschiedene Riegen des Vereins aufgenommen wurden. Damit besteht der Verein weiterhin aus über 190 Mitgliedern. Das letzte Jahr wurde in Worten und Zahlen reflektiert. Es war ein sportlich und finanziell erfolgreiches Jahr, welches insbesondere wegen des Eidgenössischen Turnfests im Sommer und der Turnerunterhaltung Ende November in Erinnerung bleiben wird.

In den Führungsetagen kommt es zu kleinen Änderungen, passende Nachfolgelösungen wurden aber bereits gefunden. Im neuen Jahr will man vermehrt gemischtgeschlechtliche Trainings durchführen. Die Vereinstreue zweier Mitglieder wurde durch lustige Bilder aus der Vergangenheit untermalt und geehrt. Wir freuten uns Beatrice Bütikofer und Philipp Hengartner zu Freimitglieder zu ernennen. Auch im Jahr 2020 steht wieder Grosses an. Der STV Hägendorf wird am Wochenende des 9. und 10. Mai die Kantonale Meisterschaften im Einzelgeräteturnen (KMG) in der Raiffeisenarena durchführen. Wir werden uns um das Zuschauerwohl bemühen und auch sportlich Höchstleistungen anstreben.

Nach vielen Worten der Freude traf man sich später noch einmal im Restaurant zu Kaffee und Kuchen. Der STV Hägendorf dankt der Heimleitung und dem ganzen Personal des Seniorenzentrum Untergäu für das gute Essen und die Unterstützung für einen reibungslosen Ablauf der ganzen GV.

18.01.2020 / Pascal Angst