116. Generalversammlung Turnverein Endingen

116.Generalversammlung des TV Endingen

MP/ Am Dienstag, 25 August 2020 fand die 116.Generalversamlmung des TV Endingen statt. Rund 65 Personen erlebten einen kurzweiligen und informativen Abend.

Finanzielle Situation im "Corona-Jahr"

Das Budget und die Erfolgsrechnung wurden in neuer, transparenter Form präsentiert. Der ausgewiesene Verlust ist hauptsächlich auf die ausgefallenen Anlässe zurückzuführen.

Kreisturnfest Koblenz, 25. bis 27. Juni 2021

Das Kreisturnfest konnte dieses Jahr aufgrund der Corona-Situation nicht durchgeführt werden. Alle Anlässe des Schweizerischen Turnverbands sind bis Ende 2020 abgesagt. Da der TV Koblenz einen solchen Grossanlass nicht alleine stemmen kann, wurde der TV Endingen um Mithilfe angefragt. Die Versammlung stimmte einstimmig zu.

Stefan Künzi erhält Ehrenmitgliedschaft

Stefan Künzi ist vielen noch als Spieler der 1.Mannschaft bekannt. Er war der Lenker und Denker der damaligen Teams. Ausserdem war er Ende der Neunziger Jahren Co-Trainer der ersten Mannschaft. Vor 8 Jahren stieg er als Juniorentrainer bei der U19 und danach mit viel Erfolg bei der U13 Mannschaft ein. Bei der Spielgemeinschaft HSG Aargau Ost, stellt er sein ausgeprägtes Fachwissen seit drei Jahren als Trainer der U15 Elite Mannschaft zur Verfügung. In der vergangenen Saison, war seine Mannschaft, die Beste der Schweiz! Den respektvollen Umgang aber auch die grosse Qualität haben nicht nur die Handballfans in der ganzen Region begeistert, sondern auch grosse Spuren bei den Gegnern hinterlassen. Die sympathische Video Botschaft der HSG Nordwest, konnte die Versammlung in vollen Zügen geniessen. Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei Stefan für den tollen Einsatz und hoffen, dass wir noch lange von seiner Handballleidenschaft profitieren können.

Jahresberichte

Die Jahresberichte sind auf der Homepage aufgeschaltet. Erfreuliches wusste Luca Werder von der Jugendriege zu erzählen, sind doch aktuell über dreissig Kinder im Training. Stellvertretend für den breiten Trainerstab des Kinderhandballs berichteten Marc Schurgast und Urs Graber. In Zusammenarbeit mit den Schulen, werden aktuell die Kinder fürs Handball begeistert.

Leider musste die Unihockey-Abteilung nach mehr als 12 Jahren aufgrund der geringen Teilnehmerzahl geschlossen werden. Wir danken Matthias Lüscher, Christian Laube und Maurice Meier für ihren tollen Einsatz.

Mit dem Dank an allen Helferinnen und Helfern fand die Versammlung bei Speis und Trank einen gelungenen Abschluss.

Endingen, 06.09.2020 / mp