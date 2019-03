Vieles hat sich geändert in dieser Zeit, man denke nur an die Velo-Nummern, welche damals bei den Postenstandorten als Leitpfahl um Bäume gebunden wurden und welche so schön reflektierten…

Eines ist im Bernbiet gleich geblieben: Damals wie im März 2019 amtete die Familie Hadorn als Organisator und Bahnleger. Wobei: der Jüngste, Joey, war damals noch lange nicht geboren…

Und da er am 23. März als Bahnleger nicht selber laufen konnte, nahm er am Nachmittag in Uster an der 10 km-SM teil, bzw., er nahm nicht nur teil, er rannte in 29.50 Min. eine Superzeit, erreichte den 2. Rang, pressierte nach Konolfingen zurück, wo er die Reaktionen auf «seine» Bahn entgegennahm!

Beeindruckende Ausbeute

Der Hürnbergwald, ein Tannenwald, war gut belaufbar. Ab und zu war die Sicht – bedingt durch die dunkeln Tannen – etwas eingeschränkt. Hadorns legten Bahnen mit vielen Posten und Schlaufen, was zur Folge hatte, dass richtig viele LäuferInnen im Wald «sichtbar» waren und man sich deshalb gut konzentrieren musste.