10 Podestplätze für den Karateclub Laufenburg

Am 02. Februar 2020 fand in Magden der 6-Stars Cup 2020 statt. Am 6 Stars Cup können sich auch die jüngsten Karatekas von Rheinfelden, Laufenburg, Basel, Hayabusa Basel, Frick und Magden an einem regionalen Wettkampfturnier messen. Insgesamt waren 242 Starts zu verzeichnen. Unter der Leitung von Adrian Sensei hat der Karateclub Laufenburg mit 10 Teilnehmern teilgenommen und dabei 4 Goldpokale, 2 Silberpokale und 4 Bronzepokale in den Disziplinen Kata und Kumite abgeräumt.



Dreimal Gold für Eric Timmer

Der international erfolgreiche Laufenburger Karateka Eric Timmer hat überzeugt und konnte Gold im Einzel-Kata und im Einzel-Kumite entgegennehmen. Den dritten Goldplatz erreicht er gemeinsam mit den neuen Instruktoren des Karateclubs Laufenburg, Adrian Wilhelm (Sensei) und Fiona Wilhelm im Team-Kata. Fiona Wilhelm erzielt im Kumite zudem den zweiten Platz und Adrian Sensei den dritten Podestplatz.

Sehr gute Leistungen für unsere Nachwuchssportler

Sehr gute Ergebnisse zeigten auch unsere Nachwuchssportler: Kira Brütsch erreichte im Kata den ersten Rang und sorgte somit für den 4. Goldpokal. Adem Adzijaj erkämpfte sich einen zweiten Rang in Kumite und einen dritten Rang in Kata. Selim Kozorac zeigte ebenfalls eine sehr gute Kata und wurde mit dem dritten Rang belohnt. Und den zehnten Pokal holte sich Edward Phetsakun mit dem dritten Rang in Kata.

Trotz sehr guten Leistungen haben die weiteren Teilnehmer vom Karateclub Laufenburg das Podest noch knapp verfehlt. Kevin Nurmayani, Juana Züger und Joel Datz haben sich in den Kata- und Kumite-Kategorien tapfer geschlagen und wichtige Wettkampferfahrungen gesammelt.

Im Gesamtklassement hat der Karateclub Laufenburg mit 10 Podestplätzen den hervorragenden dritten Rang erreicht. Der Karateclub Laufenburg gratuliert allen Teilnehmern zu diesem diesen grossartigen Ergebnissen und wünscht viel Erfolg für die zukünftigen Turniere.