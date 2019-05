Eine freudige Wanderschar begab sich auf den 1. Maibummel der CVP Dietikon. Hans Peter Trutmann führte uns durch das Mühlehaldenquartier. Ausgangspunkt war das ehemalige ref. Pfarrhaus an der Mühlehalde 19. Ein schönes altes Haus mit wunderbarem Umschwung, doch leider wird es in den nächsten Jahren dem Abriss zum Opfer fallen. Hans Peter Trutmann wusste so einiges über das Quartier zu berichten, war er doch selbst bis zum 4. Lebensjahr dort wohnhaft. Was wir gesehen haben war ein altes Quartier mit viel Geschichte und neuem Schliff. Der Weg führte uns auch über die Grunsche. Was wir nicht wussten, dass es früher in der Grunsche eine Mädchen –und Knabenbadi im kleinen Bächli gab und ursprünglich sogar das Schwimmbad dort geplant war. Rundum ein gelungener Maibummel – herzlichen Dank Hans Peter. Der Ausklang fand im Rest. Ochsen statt, wo das gesehene diskutiert und das gemütliche Beisammensein genossen wurde.