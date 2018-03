Am Mittwoch um 13.30 Uhr begrüsste Wanderleiter Werner Hafen 22 Senioren, die trotz der kalten Bise beschlossen, an der Wanderung teilzunehmen.

Bei leichter Bewölkung starteten wir beim Badiparkplatz in Unterentfelden. Am Cevi-Lokal vorbei und entlang der Badi und Sportanlagen im Schützenrain überquerten wir die Schönenwerderstrasse, um kurz darauf auf dem Sonnenweg Richtung Westen zu marschieren. Nach einer langen leichten Steigung erreichten wir den Oberen Paschipeterweg. Beim Steigässli bogen wir rechts ab.

Unterwegs trafen wir immer wieder auf Spuren des letzten Wintersturmes «Burglinde». Man konnte sehen, mit welcher Gewalt dieser Sturm in unseren Wäldern wütete. Es wird noch eine Weile dauern, bis all diese Schäden behoben sind. Nach ungefähren Dreiviertelstunden gelangten wir auf den höchsten Punkt bei der Kreuzung Tann am Aareweg. Bei der Abzweigung zum Grenzweg steht ein markanter Grenzstein mit den Wappen von Bern und Solothurn, aus dem Jahre 1484. Von hier aus war es nur noch ein kurzer Weg bis zum Waldhaus Gretzenbach. Eine grosse Waldhütte, ausgestattet mit Grillplätzen. Werner gab bekannt, dass wir nicht auf der vorgesehenen Strecke nach Gretzenbach hinunter gehen könnten, wegen gefährlicher Waldarbeiten!

Wir wanderten auf der normalen Strasse Richtung Dorf. Das wurde kompensiert mit einer wunderschönen Aussicht auf den sonnenbeschienenen Jura. Am Wegesrand konnten wir auch schon die ersten spriessenden Schneeglöckchen und Krokusse sehen. 15 Minuten später kehrten wir im bestbekannten Restaurant Frohsinn ein, um unsere wohlverdiente Pause zu geniessen. Bei Speis und Trank und interessanten Gesprächen verging die Zeit im Flug.

Am frühen Abend machten wir uns wieder auf den Weg. Drei Kameraden entschlossen sich, mit dem ÖV nach Hause zu fahren. An Dorfquartieren und Felder vorbei erreichten wir Schönenwerd, wo wir kurz darauf auf die Frybacherstrasse einbogen. Die steilste Strecke unserer Wanderung hatten wir noch vor uns. Unterwegs begegneten wir auch 30 schwarzen und einem weissen Schaf. Auf der Höhe angelangt, liefen wir auf verschiedenen Waldwegen wieder zu unseren Ausgangspunkt zurück.

Ein herzlicher Dank an Werner Hafen und Peter Fedeli, die diese gut organisierte Tour geführt haben. Ich glaube es waren alle zufrieden mit diesem gemütlichen Nachmittag, und wir schauen schon vorwärts zum nächsten Anlass.

Eduard Matter Oberentfelden, 21. März 2018